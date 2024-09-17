Esra Erol canlı yayınında gözaltı! Bebeğe uyuması için alkol içiren aile kan dondurdu... "Beni kocamdan kurtarın"

Esra Erol'da şaşkına çeviren bir olay daha işlendi. Programa başvuran Dilek Hanım, eşinin çocuklarına kötü davrandığından şikayetçiydi. "Artık çocuğuma kötü davranınca bu adam bende bitti" diyen mağdur kadından eşi özür diledi. Bu özür Dilek Hanım'ı yumuşatmıştı ancak ortaya pes dedirten görüntü çıktı.

Dilek Hanım eşini affetmeyi düşünüyordu. Bu sırada Esra Erol ekrana çiftin bebeğinin elinde alkol şişesi ve yanında izmarit olan görüntüyü yansıtarak, "Çocuğunuzun elinde neden alkol şişesi var? Önce bunu açıklayın." diye sorguladı.

Görüntüyü görenler adeta şaşkına döndü.

Çift bu soru karşısından bebeklerinin alkol içmediğini savunarak bunun normal olduğunu vurguladılar. Dilek Hanım şişenin içinin boş olduğunu belirtti.

Yayına ihbarda bulunan bir kişi "Bu aileden şikayetçiyim. Bebekleri uyumayınca alkol vererek uyutuyorlar" diye şikayette bulundu.

Olayın hemen ardından emniyet yayını ihbar kabul ederek stüdyoya geldi ve aileyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.