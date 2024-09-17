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Esra Erol canlı yayınında gözaltı! Bebeğe uyuması için alkol içiren aile kan dondurdu... "Beni kocamdan kurtarın"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.09.2024 19:56
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ATV'nin gündüz kuşağı programı Esra Erol'da kan donduran iddialar ortaya çıktı. Dilek isimli bir kadın eşinin çocuklarına kötü davrandığını söyleyerek programa başvurdu. Daha sonra bebeklerinin elinde alkol şişesi ve yanında izmarit bulunduğu fotoğraf ortaya çıktı. Bir kişi canlı yayına bağlanarak şikayetçi oldu. Yayın ihbar kabul edildi, polis ekipleri stüdyoya gelerek Dilek Hanım ve kocası Mustafa'yı gözaltına aldı.

Esra Erol'da şaşkına çeviren bir olay daha işlendi. Programa başvuran Dilek Hanım, eşinin çocuklarına kötü davrandığından şikayetçiydi. "Artık çocuğuma kötü davranınca bu adam bende bitti" diyen mağdur kadından eşi özür diledi. Bu özür Dilek Hanım'ı yumuşatmıştı ancak ortaya pes dedirten görüntü çıktı.

Dilek Hanım eşini affetmeyi düşünüyordu. Bu sırada Esra Erol ekrana çiftin bebeğinin elinde alkol şişesi ve yanında izmarit olan görüntüyü yansıtarak, "Çocuğunuzun elinde neden alkol şişesi var? Önce bunu açıklayın." diye sorguladı.

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Görüntüyü görenler adeta şaşkına döndü.

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Çift bu soru karşısından bebeklerinin alkol içmediğini savunarak bunun normal olduğunu vurguladılar. Dilek Hanım şişenin içinin boş olduğunu belirtti.

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Yayına ihbarda bulunan bir kişi "Bu aileden şikayetçiyim. Bebekleri uyumayınca alkol vererek uyutuyorlar" diye şikayette bulundu.

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Olayın hemen ardından emniyet yayını ihbar kabul ederek stüdyoya geldi ve aileyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

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Esra Erol
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