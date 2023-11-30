MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'da TikTok'tan kara para aklama iddiası! Eşiyle kuması sokağa attı! Anlattıkları hayret ettirdi

Esra Erol'da TikTok'tan kara para aklama iddiası! Eşiyle kuması sokağa attı! Anlattıkları hayret ettirdi

30.11.2023 18:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da da ortaya çıkan aşk üçgeni gündem oldu. Eşinin kendisini aldattığını ve kocasının kumasıyla birlikte kendisini sokağa attığını söyleyen kadının anlattıkları herkesi şoke etti. TikTok detayı ise dikkat çekti.

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve ünlü sunucu Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programı, yeni bir olayla gündeme geldi. Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklama iddialarının gündemde olduğu şu dönemde programa katılan bir kadın, eşinin TikTok üzerinden kara para aklıyor olabileceğini iddia etti.

400x225-esra-erolda-1700669892367

EŞİ VE KUMASI SOKAĞA ATTI

ATV'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol'da da yeni bir aşk üçgeni konusu işlendi. Programa katılan Pınar Hanım eşinin kendisini aldattığını ve aldattığı kişiyle beraber kendisini evden kovduğunu söyledi.

a61179c5-2796-41d5-802c-695d38135f8e

Pınar Hanım'ın anlattıklarından en çok dikkat çeken ise TikTok detayı oldu. Pınar Hanım eşi Fevzi Bey'in TikTok üzerinden canlı yayın açtığını ve kısa sürede çok yüksek miktarlarda paralar kazandığını söyledi.

TİKTOK ÜZERİNDEN KARA PARA AKLAMA İDDİASI

'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla ünlenen ve Esra Erol'da programının muhabiri olan Caner Toygar, Fevzi Bey'in arkadaşlarından aldığı duyumları şu şekilde aktardı;
'Aldığım duyumlara göre Fevzi Bey TikTok'ta 5'er dakikalık yarışlar yapıyor. Bu yarışlarda izleyicilerden hediyeler geliyor. Kendisinin 2.500 takipçisi var. Fakat çok kısa sürede binlerce liralık hediye alıyor. Bu hediyeleri 1 milyon takipçisi olan fenomenler bile almıyor bazen.'

1b078b59-a1ec-4bc0-8555-2f17301035e6

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda TikTok fenomenlerine kara para aklama konusu kapsamında bir operasyon düzenlenmiş ve çok sayıda fenomen gözaltına alınmıştı.

10cbd1b0-f920-4b2f-81ae-958d0aa32c94

İddiaya göre Fevzi Bey de arkadaşları ile kredi kartlarını usulsüz olarak alıyor ve bu kartlardaki bakiyeleri jetona dönüştürerek kendisine hediye attırıyor. Böylelikle bu paraları Tiktok platformu üzerinden nakit paraya çeviriyor.

1b078b59-a1ec-4bc0-8555-2f17301035e6

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanla bekleniyordu! Yeni dizisi başlamadan bitti Heyecanla bekleniyordu! Yeni dizisi başlamadan bitti
Estetikle bambaşka biri oldu! Filtresiz hali şaşırttı Estetikle bambaşka biri oldu! Filtresiz hali şaşırttı
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi! Görenler tanıyamadıYeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi! Görenler tanıyamadı
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da Pınar söyledi
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.