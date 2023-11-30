Esra Erol'da TikTok'tan kara para aklama iddiası! Eşiyle kuması sokağa attı! Anlattıkları hayret ettirdi

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve ünlü sunucu Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programı, yeni bir olayla gündeme geldi. Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklama iddialarının gündemde olduğu şu dönemde programa katılan bir kadın, eşinin TikTok üzerinden kara para aklıyor olabileceğini iddia etti.

EŞİ VE KUMASI SOKAĞA ATTI

ATV'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol'da da yeni bir aşk üçgeni konusu işlendi. Programa katılan Pınar Hanım eşinin kendisini aldattığını ve aldattığı kişiyle beraber kendisini evden kovduğunu söyledi.

Pınar Hanım'ın anlattıklarından en çok dikkat çeken ise TikTok detayı oldu. Pınar Hanım eşi Fevzi Bey'in TikTok üzerinden canlı yayın açtığını ve kısa sürede çok yüksek miktarlarda paralar kazandığını söyledi.

TİKTOK ÜZERİNDEN KARA PARA AKLAMA İDDİASI

'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla ünlenen ve Esra Erol'da programının muhabiri olan Caner Toygar, Fevzi Bey'in arkadaşlarından aldığı duyumları şu şekilde aktardı;

'Aldığım duyumlara göre Fevzi Bey TikTok'ta 5'er dakikalık yarışlar yapıyor. Bu yarışlarda izleyicilerden hediyeler geliyor. Kendisinin 2.500 takipçisi var. Fakat çok kısa sürede binlerce liralık hediye alıyor. Bu hediyeleri 1 milyon takipçisi olan fenomenler bile almıyor bazen.'

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda TikTok fenomenlerine kara para aklama konusu kapsamında bir operasyon düzenlenmiş ve çok sayıda fenomen gözaltına alınmıştı.

İddiaya göre Fevzi Bey de arkadaşları ile kredi kartlarını usulsüz olarak alıyor ve bu kartlardaki bakiyeleri jetona dönüştürerek kendisine hediye attırıyor. Böylelikle bu paraları Tiktok platformu üzerinden nakit paraya çeviriyor.









