Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Eşinden gelen yorum şaşırttı

Esra Erol Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. İstanbul'da günlerdir yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol da eşi ve çocukları ile birlikte karın keyfini çıkarttı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Esra Erol kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



Esra Erol'un ailesi ile paylaştığı kar savaşı görüntülerine bir yorum da ünlü ismin eşi Ali Özbir'den geldi. "Sen atarken iyi ben atarken hırs:))) hadi ya arkadan saldırdın" diyen Ali Özbir, eşinin sosyal medya paylaşımlarına yaptığı yorumla sık sık dikkat çekiyor...





