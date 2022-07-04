Esra Erol paylaştı, kocası Ali Özbir kendini tutamadı! "Sana bebişim diyebilir miyim?"

Esra Erol'da programıyla sezon boyunca çok konuşulan ve zaman zaman da tepkilerin odağında olan Esra Erol sezon finali sonrası eşine ve çocuklarına daha fazla zaman ayırmaya başladı. Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Esra Erol son olarak eşi Ali Özbir ile evlilik yıldönümlerini kutladı. Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımda "12+5. Evlilik yıldönümü" yazan Esra Erol'un pozuna kocasından hemen yanıt geldi.

Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Erol'un pozunu gören Ali Özbir paylaşıma "Sana bebişim diyebilir miyim?" yanıtını verince takipçilerinin dikkatini çekti. İkiliye 'Çok tatlısınız', "Hep mutlu olun" yorumları yağdı.

Ali Özbir de karısıyla bir pozunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.



