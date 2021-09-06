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Esra Kazancıbaşı'ndan eşi Rasim Öztekin'e duygusal mesaj

06.09.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

Esra Kazancıbaşı'ndan eşi Rasim Öztekin'e duygusal mesaj

Rasim Öztekin kısa süre önce hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı, Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile evliliklerinin 16'ncı yılını kutladı.

Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Kazancıbaşı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yarın evliliğimizin 16’ıncı yıldönümü. İlk kez bir evlilik yıl dönümüzde sensiz ve yalnızım.
Hani, 16’ıncı yılımızı Ege’nin mavisi ile zeytin ağaçlarının buluştuğu o şirin koydaki otelde kutlayacaktık? Hani orta yaştan yaşlılığa doğru uzanan yolda dün olduğu gibi bugün de, yarın da “hastalıkta sağlıkta” diyerek birbirimizin ellerini hiç bırakmayacaktık? Hani birlikte yaşlanacaktık? Hani deniz kenarında bütün gün mayonla dolaşacağın ve minik bahçesini hortumla sulayabileceğin bir evimiz olacaktı?

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Şimdi ne sen varsın, ne hayallerimiz, ne de her evlilik yıl dönümüzde yolladığın kıpkırmızı veya pespembe güllerin. Bu evlilik yıl dönümümüzde gözlerine değil, gökyüzüne bakarak sevgimi fısıldayacağım.

İyi ki birbirimize eş, yoldaş, sırdaş, dost, sevgili ve hayat arkadaşı olduk. Yaşamdaki onurlu, omurgalı duruşuna, dürüstlüğüne, hayata hep olumlu yönüyle bakışına, zekana, neşene, iyi ve tertemiz yüreğine hayran olduğum, Rasim’im, tontişim, seni çok seviyorum.

O gün hastanede hastabakıcının teslim ettiği alyansın parmağımda, büyük sevdan ise kalbimde. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, aşkım!


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Rasim Öztekin
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