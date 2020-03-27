YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESSYÖNDER ekibi düzenli dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

ESSYÖNDER ekibi düzenli dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.03.2020 11:10 | Son Güncelleme

Eskişehir Profesyonel Apartman Site ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (ESSYÖNDER) ekibi, Koronavirüse karşı önlem için Eskişehir’de apartman site, ev ve iş yerlerini ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren ESSYÖNDER Başkanı Ali Sekizle, ’’Eskişehir’de yöneticilik vazifesini yürüttüğümüz site ve apartmanlarda, sakinlerimizin sağlığını korumak gibi önemli bir görevi üstlenmiş bulunuyoruz.

Eskişehir Profesyonel Apartman Site ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (ESSYÖNDER) ekibi, Koronavirüse karşı önlem için Eskişehir’de apartman site, ev ve iş yerlerini ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren ESSYÖNDER Başkanı Ali Sekizle, ’’Eskişehir’de yöneticilik vazifesini yürüttüğümüz site ve apartmanlarda, sakinlerimizin sağlığını korumak gibi önemli bir görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Burada vereceğimiz en büyük fayda, doğru önlemlerle riski ortadan kaldırmaktır. Dernek üye firmaları olarak hep birlikte; bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyor ve bu mücadelede kat sakinlerimizin hiçbirinin Covid-19 Koronavirüsüne yakalanmamasını hedefliyoruz. Ayrıca apartman ve sitelerde oturan vatandaşların; bu günlerde çöplerini sızdırmaz bir çöp torbasına koymasını ve çöp saatlerinde çöplerin çıkarılması çok önemlidir’’ dedi.
Sekizler, ‘’Bu süreçte önce sağlık ilkesiyle tüm firmalarımız, gerekli önlemleri alarak işlerinin başında bulunmaktadır. Apartman ve sitelerde nüfus yoğunluğu gözetilerek saatlik, günlük ve haftalık periyotlarda düzenli dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Asansörler, bina girişleri ve zil sistemleri sıklıkla dezenfekte edilmektedir. Özellikle asansörlerde kat sakinlerimize düşen tek görev; sosyal mesafeyi korumak için asansörlere bir başkasıyla binmemektir. Kargo teslimatı yapılan binalarda; kargolar dezenfekte işleminden sonra dairelere teslim edilmektedir. Personele hijyen eğitimi verilerek, taşımaları gereken dezenfektan ve ekipmanlar bildirilmektedir. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan personellere ücretli izin vermekteyiz. Sektör olarak halkımızın dün yanındaydık, bugün de yanındayız’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:24
Yatsı
20:43

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Aslantaş Eczanesi
Tepebasi
Defne Eczanesi
Odunpazari
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Sunay Eczanesi
Tepebasi
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.