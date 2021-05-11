Estetiği abartan Ceylan’ı görenler gözlerine inanamadı

Şarkıcılık kariyerine 80’li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak başlayan Ceylan Avcı, artık tanınmaz halde.

Ünlü türkücü Ceylan son paylaştığı sosyal medya fotoğrafı ile görenleri oldukça şaşırttı. Ceylan fotoğrafın altına; "Biz nasip deriz hayırlısı deriz. Tevekkül ederiz tebessüm ederiz. Her şeyi Allah’a bırakırız. Mutlu olmasını biliriz." notunu bıraktı.

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan'ı görenler “estetik operasyonu abarttı” yorumlarına neden oldu.

Ceylan’ın yeni imajını görenler “nerede o eski Ceylan” diye sormadan edemedi.





