MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetiği abartan Ceylan’ı görenler gözlerine inanamadı

Estetiği abartan Ceylan’ı görenler gözlerine inanamadı

11.05.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

80’li yılların unutulmaz çocuk sanatçılarından 'Küçük Ceylan' olarak hatırlanan Ceylan artık tanınmaz halde. Yıllar içindeki değişimine üst üste yaptırdığı estetik operasyonlar eklenince türkücüyü görenler artık tanıyamıyor.

Estetiği abartan Ceylan’ı görenler gözlerine inanamadı

Şarkıcılık kariyerine 80’li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak başlayan Ceylan Avcı, artık tanınmaz halde.

1

Ünlü türkücü Ceylan son paylaştığı sosyal medya fotoğrafı ile görenleri oldukça şaşırttı. Ceylan fotoğrafın altına; "Biz nasip deriz hayırlısı deriz. Tevekkül ederiz tebessüm ederiz. Her şeyi Allah’a bırakırız. Mutlu olmasını biliriz." notunu bıraktı.

2

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan'ı görenler “estetik operasyonu abarttı” yorumlarına neden oldu.

KucukCeylan_CeylanAvci

Ceylan’ın yeni imajını görenler “nerede o eski Ceylan” diye sormadan edemedi.

ceylan_2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın" "Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın"
Survivor'da büyük ödülü kazanan belli oldu! Uçakla götürüldüler!Survivor'da büyük ödülü kazanan belli oldu! Uçakla götürüldüler!
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

'Uyuşturucu baronu' Nayır hayatını kaybetti

'Uyuşturucu baronu' Nayır hayatını kaybetti

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.