Estetik ameliyatları için uzmanlardan korkutan uyarı!

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Adana'da 23 yaşındaki Leyla Sönmez adlı genç kadının burun ameliyatının ardından yaşamını yitirmesi, dikkatleri estetik ameliyatlara çevirdi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) İkinci Başkanı Prof. Dr. Selahattin Özmen, estetik ameliyatların donanımlı bir hastanede tecrübeli anestezi ve anestezi teknikerleri ile tecrübeli cerrahlar tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Özmen, "Hiçbir sorunu yok gibi görünmesine rağmen her insanda altta yatan ve normal check-up (genel sağlık taraması) prosedürleri ile saptanamayan bazı sorunlar mevcut olabilir. Bu çeşitli kalp hastalıkları, kanama bozuklukları şeklinde rutin prosedürlerle ortaya çıkmayan bazı sorunlar olabilir" diye konuştu. Özmen, bazı estetik ameliyatların daha uzun süre anestezi gerektirdiği için riskinin bir miktar daha yüksek olduğunu kaydederek "Bu ameliyatlar büyük hacimli karın germe ameliyatları, büyük hacimli liposuction (yağ aldırma) ameliyatları, çok büyük memelerin küçültülmesi olabilir" ifadelerini kullandı.