Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat vererek milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Tuğçe Özbudak, estetik yaptırdığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Tuğçe Özbudak, ''Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de siz bilirsiniz. Her iki 2 3 ayda bir önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim. Zaten saklamıyorum yaptırdığım işlemleri ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki?'' ifadelerini kullandı.

Tuğçe Özbudak, 2020 yılında Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi.

Instagram'da epey aktif olan Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetikler sonucu bambaşka bir görünüme kavuştu.

Sık sık son haliyle gündeme gelen ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum yağıyor.

Bilkent Üniversitesi'ni bitiren Tuğçe Özbudak, Aloya dizisiyle ekran macerasına başlamıştı.





