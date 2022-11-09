MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

09.11.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Oktay Kaynarca, Selin Demiratar, Mehmet Akif Alakurt ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Adanalı dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak, sık sık estetik haberleriyle gündeme gelmekten rahatsız olduğunu dile getirdi.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat vererek milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Tuğçe Özbudak, estetik yaptırdığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Tuğçe Özbudak, ''Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de siz bilirsiniz. Her iki 2 3 ayda bir önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim. Zaten saklamıyorum yaptırdığım işlemleri ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki?'' ifadelerini kullandı.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

Tuğçe Özbudak, 2020 yılında Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

Instagram'da epey aktif olan Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetikler sonucu bambaşka bir görünüme kavuştu.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

Sık sık son haliyle gündeme gelen ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum yağıyor.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

Bilkent Üniversitesi'ni bitiren Tuğçe Özbudak, Aloya dizisiyle ekran macerasına başlamıştı.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak sonunda patladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği...İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği...
Rus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldiRus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldi
Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca Tuğçe Özbudak adanalı

En Çok Okunan Haberler

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti

Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti

Türkiye’yi üzen görüntü! Fotoğraflar sadece 5 yıl arayla çekildi...

Türkiye’yi üzen görüntü! Fotoğraflar sadece 5 yıl arayla çekildi...

Memur, emekli, işçi maaşı ne kadar artacak?

Memur, emekli, işçi maaşı ne kadar artacak?

"Ekmek" açıklamasıyla gündem olmuştu! Cihan Kolivar tutuklandı

"Ekmek" açıklamasıyla gündem olmuştu! Cihan Kolivar tutuklandı

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Flaş fırsat: Saç şekillendiricide 350 TL'nin üzerinde indirim! Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak

Flaş fırsat: Saç şekillendiricide 350 TL'nin üzerinde indirim! Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.