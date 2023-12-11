Estetiklerini tek tek sıralamıştı! Kirli Sepeti'nin yıldızı Melisa Döngel'in eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler şoke oldu

Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Kirli Sepeti gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Daha önce yaptığı estetik itiraflarıyla çok konuşulan ünlü isim bu defa eski haliyle gündem oldu.

Estetiklerini bir bir sıralayan Melisa Döngel "Ben benlikten çıkmışım aslında!" itirafında bulunmuştu.

Daha önce katıldığı Talu Talks isimli kanala konuşan ünlü isim “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks.” ifadelerini kullanmıştı.

Melisa Döngel'in eski halini görenler şoke oldu. Ünlü ismin estetiksiz haline sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Bu nasıl bir değişim', 'Bambaşka biri olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Rus asıllı ve Rusya vatandaşlığına sahip.

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı.

2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakterine hayat verdi.

2020-2021 yılları arasında yine FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat verdi.







