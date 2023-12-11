Fiyatı 1682 TL'ye düştü! Adidas'ın Terrex serisinin beğenilen modeli indirime girdi

Outdoor ayakkabı deyince akla gelen ilk markalardan Adidas, Terrex serisi ile kullanıcılarına yüksek performans, ultra konfor, uzun süren dayanıklılık ve yenilikçi tasarım sunuyor. Outdoor severlerin bir numaralı tercihi arasında yer alan Terrex modelleri içinde kullanıcılarından tam not almayı başaran Adidas Terrex Eastrail 2 R.rdy W Spor Ayakkabı, Yılın Son Fırsatları'na özel kısa süreliğine indirimde.Adidas Terrex Eastrail 2 R.rdy W Spor Ayakkabı'ya sahip olmak isterseniz yazımızı okumaya devam edin ve bizden söylemesi biraz da acele edin!

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Adidas Terrex Eastrail 2 R.rdy W Spor Ayakkabı

Dayanıklı ve su geçirmez Ripstop kumaş ile üretilen Adidas Terrex Eastrail 2 R.rdy W Spor Ayakkabı, dış etkilere karşı dayanıklı olmasıyla öne çıkar. Gore-Tex membranı ile donatılan model, nefes alabilirlik sunar ve ayakta terlemeyi önler. Traxion lastik tabanı sayesinde kaymaz ve tutuş sağlar. Ayrıca sertlik ve dayanıklılık için EVA orta taban ve dış taban arasında Boost teknolojisi kullanılır. Hafif yastıklama sağlayan OrthoLite iç tabanı sayesinde konforlu adımlar atmanıza yardımcı olur. Hafif bir ayakkabı olması onu açık hava aktiviteleri ve çeşitli sporlar için ideal bir seçenek haline getirir. Su geçirmezliği, dayanıklılığı ve konforu ile her türlü hava koşulunda ve zorlu koşullarda size güvenli ve rahat bir deneyim sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yarım gün koştum ve hiç acıtmadı. Süper rahat. Derenin içindeyken bile ayaklarım kuru kaldı. Her kuruşuna değer!"

"Süper."

"Rahatlığı harika gerçekten."

Bu içerik 11 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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