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Giy ve çık rahatlığı sunan Levi's kapüşonlu sweatshirtte %46 indirim

11.12.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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Her mevsime uygun olan sweatshirtler, özellikle sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi. Soğuk hava şartlarına karşı sizi sıcacık tutacak olan sweatshirtler günün her anına uygun! Spor şıklık yakalamak isteyenlerin favorisi Levi's Hoodie Sweatshirts de kısa süreliğine Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde! İşte detaylar!

Giy ve çık rahatlığı sunan Levi's kapüşonlu sweatshirtte %46 indirim

Hızlı yaşam temposunun içinde koşturanların, gün boyu kendini rahat hissetmek isteyenlerin en sevdiği parçalar arasında sweatshirtler başı çekiyor. Piyasadaki binlerce giyim markası arasında sweatshirtleriyle özel bir yer edinmiş olan Levi's, rahatlık ve şıklığı bir araya getirerek sizi "Ne giysem?" derdinden kurtarıyor. Amazon'un Prime üyelerine özel Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde olan Levi's ürünleri içinden seçtiğimiz Levi's Hoodie Sweatshirts %46 indirimle sizi bekliyor. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

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Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Levi's Graphic Pullover Hoodie Sweatshirts

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kısa zamanda elime ulaştı, güzel ürün."

  • "Diğer Levi's ürünlerinin bel kısmı kısa duruşu çok güze değil, 175 boy 82 kg M beden çok güzel oldu. İndirimden 1 adet daha aldım. Bel kısmı uzun ve öyle havada durmuyor."
Ürünü İncele

Bu model de indirimde: Levi's Graphic Standard Hoodie Hoodie

Adsız tasarım - 2023-12-11T143941.117

Kullanıcılar ne diyor?

  • "174 cm boyunda 72 kilogram ağırlığındayım. M beden satın aldım. Benim beden ölçülerime göre, boydan kısa enden geniş olduğunu söyleyebilirim."

  • "Dokusu, yumuşaklığı, tarzı, kalitesi her şeyi mükemmel."
Ürünü İncele

Siyah modelinin de fiyatı düştü: Levi's Standard Graphic Hoodie Sweatshirt

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "İçi polar değil, elinize aldığında ağırlığı ile bile kalitesi anlaşılıyor."

  • "Üst düzey bir sweatshirt, bu L beden süper mükemmel, Levi's markasını tebrik ediyoruz."
Ürünü İncele

Bu içerik 11 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

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