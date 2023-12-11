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Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği ve dahası! Sennheiser kulaklıkta indirim

11.12.2023 15:10 | Son Güncelleme:
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Müzik severlerin ve teknoloji tutkunlarının favori markalarından Sennheiser'ın kullanıcılarına eşsiz bir ses deneyimi sunmak için özel olarak ürettiği CX Plus True Wireless Special Edition Bluetooth Kulaklık, Yılın Son Fırsatları kapsamında indirime girdi! Bu özel kulaklık; yüksek kaliteli ses performansı, kablosuz bağlantı özelliği ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkıyor. Estetik açıdan şık bir görünüm sunan, konforlu bir kullanım sağlayan kulaklığa indirimdeyken şans vermeye ne dersiniz?

Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği ve dahası! Sennheiser kulaklıkta indirim

Kaliteli ses deneyimi arayanların vazgeçilmezi olan Sennheiser, CX Plus True Wireless Special Edition Bluetooth Kulaklık modelinde muhteşem bir indirim fırsatıyla karşınızda! Amazon'un Prime üyelerine özel Yılın Son Fırsatları kapsamında indirime giren kulaklık, kusursuz bir ses kalitesi, ergonomik tasarımı ve şık görünümüyle sizler bekliyor. Fırsattan hemen yararlanmak için acele edin.

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Sennheiser CX Plus True Wireless Special Edition Bluetooth Kulaklık

Sennheiser CX Plus True Wireless Special Edition Bluetooth Kulaklık; yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunan ve kablosuz bağlantı özelliği ile pratik kullanım imkanı sağlayan bir kulaklık. Özel tasarımı, kullanıcıya mükemmel bir estetik sunarken aynı zamanda rahat bir kullanım deneyimi de sağlar. Bluetooth 5.2 teknolojisi sayesinde hızlı ve stabil bir bağlantı kurabilen kulaklık; müzik dinleme, telefon görüşmeleri yapma veya video izleme gibi farklı kullanım senaryolarında yüksek performans gösterir. Hızlı şarj özelliği sayesinde kullanıcılara uzun pil ömrü sunar; her bir şarjla 20 saatlik kullanım süresi sağlayabilir. Dahili mikrofonlar sayesinde eller serbest işlevselliği sağlar ve gürültüyü azaltarak net ve berrak bir ses iletir. Dokunmatik kontroller sayesinde müzik kontrolü, çağrıları yanıtlama veya telefon asistanı gibi işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir. IPX4 su direnci sayesinde ter veya suya dayanıklıdır. Bir diğer önemli özelliği de Sennheiser Smart Control uygulaması ile uyumlu olarak çalışmasıdır. Bu uygulama sayesinde, ses deneyimini kişiselleştirebilen kullanıcılar, ekolayzır ayarlarıyla ses tonunu özelleştirebilir ve cihazlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarında kulaklığı bulmak için bir 'Konumlandırma' işlevini kullanabilirler.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sennheiser ses konusunda en iyilerden. Bu kulaklık da aynı şekilde sesten taviz vermiyor. Dahili eq kullanmanız çok gerek yok, ama bass bost özelliği çok başarılı. Sese derinlik katarken bunu orta ve tizlere zarar vermeden yapıyor. Ayrıca Anc özelliği oldukça iyi. Eğer silikon uçlar yerine bir köpük kulak ucu kullanırsanız, zaten etkili olan pasif gürültü engelleme anc ile birlikte çok daha etkili hale geliyor. Mikrofon kalitesinin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Sadece işini yapıyor, fazlasını değil. SE versiyonunu görünüm dışında herhangi bir fazlası yok, zaten special Design Edition olarak geçiyor."

  • "Bu ürünü müzik dinlemek için aldım, bugün geldi. Henüz telefon konuşması yapmadım. müzik performansı harika çok beğendim. Kablolu CX serisini severek kullanıyordum ama bu kulaklık onlardan çok daha iyi. Kulağa tam oturdu fiziksel rahatsızlık yaratmadı. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 11 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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