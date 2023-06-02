Estetikleriyle çok konuşulan Ceylan yeni imajıyla şoke etti! Pembe saçlarıyla Katy Perry’e benzedi

80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ün kazanan şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline geldi. Sık sık imaj yenileyen ünlü şarkıcı bu defa pembe saçlarıyla gündem oldu.

"KATTY PERRY CEYLO"

Yeni imajıyla dünyaca ünlü şarkıcı Katty Perry’e benzeyen Ceylan’ın eski halinden eser kalmadı. Sosyal medyadan son halini paylaşan ünlü şarkıcı, yayınladığı karesine "Katty Perry Ceylo" notunu düştü.

Ünlü şarkıcının yeni imajı sosyal medyaya bomba gibi düşerken ilk yorum kızı Melodi Bozkurt'tan geldi. Ceylan'ın kızı annesinin yeni imajına şu yorumu yaptı;

'Hoba. Annelikten kankalığa yolculuk. Mama gençlik iksirinin tarifini bana da verir misin acaba?'

