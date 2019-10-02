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Et döner sağlıklı mı? Yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Türklerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan döner, uygun koşullarda pişirilmezse insan sağlığını tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, fazla pişirilen dönerin kanserojen risk taşıdığını vurgulayarak, çiğ olarak tüketilirse de başta ishal olmak üzere mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açtığını söyledi.

Et döner sağlıklı mı? Yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor

Geleneksel Türk lezzetlerinden döner deyince çoğu kişi için akan sular duruyor. Yağlı ya da yağsız, pilav üstü, dürüm, ekmek arası, yanında patatesle, ayranla ya da tek başına… Herkesin tercihi farklı. Ancak uzmanlar, döner yapılırken hijyen koşullarına ve pişirilme süresine dikkat çekerek, fazla pişirilen dönerin kanserojen risk taşıdığını, çiğ olarak tüketildiğinde ise başta ishal olmak üzere mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açtığını vurguladı.

YANLIŞ PİŞİRİLMİŞ DÖNERİN ZARARLARI NELERDİR?

Döner yenilecek yerin hijyenik olup olmadığının çok önemli olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, "Et yenilecek yerin sirkülasyonu fazla olmalıdır, yani etin bekleme ihtimalinin az olduğu yerleri tercih etmek gerekiyor. Bilinen, güvenilir yerlerde yemek daha uygundur. Döner yapımında kullanılan etin, bekletilmemiş, sağlıklı ve tecrübeli kişiler tarafından hijyenik şartlarda yapılması lazım. Etin bekletilip bekletilmediğini anlamak zordur, baharat katarak onu yok edebiliyorlar. Ama etin rengi, parlak olması ve kokmaması anlamak için öncelikli kriterlerdir" dedi.

PİŞMEMİŞ ETİN HAZMEDİLMESİ ZORDUR

Döner pişirilirken yakılmamasının altını çizen Dr. Gür, "Çünkü et çok piştiğinde ortaya çıkan zararlı maddeler kanserojen etki gösterebiliyor. Etin ne çok pişmesi ne de çiğ kalması istediğimiz bir şey değil. Çiğ tüketilirse de zararlı bakteriler etin içinde kalabiliyor ve mide, bağırsak rahatsızlıklarına neden oluyor. Pişmemiş etin hazmedilmesi zordur, gastriti ve reflüsü olan kişilerin daha da dikkat etmesi lazım, çiğ tüketilen etler bu rahatsızlıkları tetikler. Eti uygun miktarda, zamanda pişirmek gerekiyor" diye konuştu.

ÇİĞ ETTE İSHAL RİSKİ
Uygun koşullarda saklanmadan, bekletilerek yapılan etin zehirlenmelere yol açacağını söyleyen Dr. Gür, pişmemiş etin ishalden, sindirim sistemi hastalığı olan dizanteriye kadar önemli hastalıklara yol açabileceğini aktardı.

ET 70 DERECE SICAKLIKTA PİŞİRİLMELİ
Kırmızı etin birçok vitamin ve mineral taşıdığını da belirten Dr. Gür, "Demir, B12, çinko, selenyum gibi vitaminleri etten alıyoruz. Yanlış pişirme teknikleri etin bu özelliklerini kaybetmesine neden oluyor. İyi pişmiş ve zararlı organizmalardan korunmuş dediğimiz et, yanmamış 70 derece ve üzerinde pişmiş ettir. Etin ateşle direk temas etmemesi lazım. Ayrıca ateşte 10-15 saniye tutmak gerekir. Bu sıcaklığın altına pişen etlerde, hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklara ve bazı enfeksiyonlara yatkınlık oluşur" ifadelerini kullandı.

DÖNER USTASI: HAYVANIN SADECE BİR BÖLÜMÜNDEN DÖNER OLMAZ

32 yıllık döner ustası Dursun Arslan ise etin ince kesilmesine dikkat ettiklerini söyleyerek, "Kalın kesilen dönerde içi pişmemiş oluyor, insan sağlığına zarar veriyor ayrıca döneri yakmamak da gerekiyor. Döneri hayvanın sadece bir bölümünden yapmak olmaz. Biz biftek, bonfile ve but kısmını karıştırarak yapıyoruz" dedi.

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