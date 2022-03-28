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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde görev değişimi

28.03.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, görevi Osman Uzun'dan devraldı

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı, yerine Mustafa Kayhan getirildi.

ESK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından ESK Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kayhan, görevi Genel Müdür Osman Uzun’dan devraldı.

Kayhan, kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi.

Dünyada yaşanan sorunların ülke tarımına ve hayvancılığına olan etkileri ile gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ettiklerini dile getiren Kayhan, "Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kayhan, ESK’ya verdiği hizmetlerden dolayı Osman Uzun’a teşekkür etti.

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