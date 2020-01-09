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  4. ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 09.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Gazetecilik mesleğinin, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Halkın gözü ve kulağı olan, çok zor şartlar da çalışan basın sektörünün emekçileri, değerli arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.” dedi.Oral, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslektir.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gazetecilik mesleğinin, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Halkın gözü ve kulağı olan, çok zor şartlar da çalışan basın sektörünün emekçileri, değerli arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.” dedi.
Oral, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslektir. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz mümkün değil. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir. Medya kuruluşlarımızın herhangi bir kısıtlama olmadan dünyanın her yerinde olup biteni vatandaşa aktarma hakkına sahip olması demokrasinin bir gereğidir.”
Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, kendilerine yüklenen görevleri hakkıyla yerine getiren yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının takdire şayan emeklerini, halkın doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının, demokrasinin işlerliği acısından önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

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