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ETB'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 13 liradan işlem gördü

05.08.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ETB'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 13 liradan işlem gördü

ETB'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 13 liradan işlem gördü

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul ayçiçeği törenle satıldı.

Kemal köyünden üretici Ömer Göktaş, tarlasından biçtiği 2 ton ürünü ETB'ye getirdi.

Ayçiçeği, salon satışında kilogramı 13 liradan ETB Meclis Üyesi Oğuz Kurban tarafından satın alındı.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Göktaş'ı kutlayarak günün anısına plaket ve 100 litre mazot hediye etti.

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