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ETB’den göğermiş peynir açıklaması; “Erzurum için milli değer”

ERZURUM HABERLERİ  | 05.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı’nca yapılan açıklamada küflü peynirin kanser yaptığına dair medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildiErzurum Göğermiş Peynirinin, 17 Mart 2012 tarih ve 28236 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak coğrafi işareti Erzurum Ticaret Borsası adına tescil edildiği ve Erzurum için milli bir değer haline geldiği belirtilen açıklamada, “Erzurum Göğermiş Peyniri; Erzurum civil peyniri (yüzde 70-75) ve Lor peynirinden (yüzde 25-30) elde edilmektedir.

ETB’den göğermiş peynir açıklaması; “Erzurum için milli değer”

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı’nca yapılan açıklamada küflü peynirin kanser yaptığına dair medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi
Erzurum Göğermiş Peynirinin, 17 Mart 2012 tarih ve 28236 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak coğrafi işareti Erzurum Ticaret Borsası adına tescil edildiği ve Erzurum için milli bir değer haline geldiği belirtilen açıklamada, “Erzurum Göğermiş Peyniri; Erzurum civil peyniri (yüzde 70-75) ve Lor peynirinden (yüzde 25-30) elde edilmektedir. Erzurum Göğermiş peynirin yapımında kullanılan Civil peyniri de 17.12.2007 tarihinde Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil edilmiştir. Erzurum Göğermiş Peyniri, Erzurum Civil peynirinin tescilinde belirtilen Fiziksel ve Kimyasal özellikleri taşıyan bir peynir çeşididir. Birbiri ile ayrılmaz bir bütün oluşturan Erzurum Civil Peyniri ve Erzurum Göğermiş Peyniri Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş ve Erzurum için de hem kültürel hem de ticari bir öneme sahip; Erzurum ile özdeşleşmiş birer kültürdür” denildi.
Erzurum Civil peynirinin yağsız sütten yapıldığı için beyaz renkte olması gerektiğini belirtilen açıklamada; şu ifadelere yer verildi;
“Civil Peyniri asılarak üretildiğinden dolayı teller düz yapıda olmalı herhangi bir dönmeli silindirik yapı görülmemelidir. Kuru maddesi en az %32, Yağ en fazla %3, Tuz en fazla %2 ve laktik asit cinsinden asitliği ise en fazla %1,5 olmalıdır. Lor peyniri ise besin değeri ve ekonomik değeri yüksek olan peynir altı suyundan elde edilmektedir. Elde edilen lor peynirin kuru maddesi ortalama % 32,27, yağ oranı %2,6, asitliği (SH) ise % 38,5 olmalıdır.
Erzurum Göğermiş Peyniri, Civil ve lor peynirinin belirtilen oranlarda karıştırılarak kontrollü şartlarda birlikte olgunlaşması sağlanarak elde edilen bir peynir türüdür. Erzurum Göğermiş Peynirinin Olgunlaşması için içindeki suyun uzaklaştırılarak küflenmesi sağlanmaktadır. Erzurum Göğermiş peyniri ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda peynir küfü olarak adlandırılan Penicium roqueforti’nin aflatoksin özelliği bulunmadığı belirtilmiştir.
Ayrıca kontrollü şartlarda üretim yapıldığında toksik etkiye rastlanmayıp aksine yapısında bulunan Kalsiyum, Vitamin Mineral maddelerin önemli düzeyde bulunması, bağışık sistemine, kemik ve eklem dokusuna güçlendirici etkisi bulunması Erzurum Küflü (Göğermiş) civil peynirinin önemini artırmaktadır. Peynirin antimikrobiyal, antioksidan ve antiseptik özelliği yüzeyinde bulunan yeşil küf yapısından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yapılan bilimsel incelemelerde kontrollü şartlarda, uygun değerlere sahip yapılan üretimde hiçbir zararlı sonuca rastlanmayıp; aksine sağlık açısından birçok faydası olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”

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