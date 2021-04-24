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Etebo: "Trabzonspor'a karşı da böyle oynasak kazanırdık"

24.04.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Etebo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Etebo: "Trabzonspor'a karşı da böyle oynasak kazanırdık"

Galatasaraylı futbolcu Etebo, Antalyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Etebo, "Hayati bir maçtı, önemli olan da bu maçtan galibiyetle ayrılmaktı.Bu maçı alıp önümüze bakmamız önemliydi. Oyunu domine ettik ama Trabzonspor maçında 2 puan kaybettik. Kazandığımız için mutluyum. Maçı domine ettik, Trabzonspor maçında ise böyle değildi. Trabzonspor maçını da kazanabilirdik ama orada oyunu domine edemedik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Oghenekaro Etebo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
hadi be..son dakikada iteleye iteley zorla gol atıp dötü kurtardınız. birde kazanırdık diyor..
iş bitti ya çocuk avuntusu biz yenerdik de işte rakip çok güçlüydü demek istemiş.podolski yerine ben olsaydım inan en kötü berabere biterdi maç
Trabzonda Uğurcan dışında eyyam yapacak oyuncu yok hele eski oyuncunuz hiç yok nasıl yeneceksiniz

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