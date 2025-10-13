SPOR

Etiler'de Sergen Yalçın'ın arabasında kucak kucağa oturmuşlardı! Bu görüntüler kulüpte kriz çıkardı! Sergen Yalçın'ın sözü olay oldu...

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir gece kulübünün çıkışında verdiği görüntüler gündem olurken, yöneticilerin bir kısmının bu kare karşısında Başkan Serdal Adalı’ya sitem ettikleri iddia edildi. Bu olay karşısında Sergen Yalçın’ın cevabı ise sosyal medyada gündem oldu…

Burak Kavuncu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde olay yaratacak bir harekette bulunmuştu. Etiler’de bir gece kulübünden gece geç saatlerde kucak kucağa kadınlarla arabasının ön koltuğunda giden Sergen Yalçın’ın bu görüntülerinin yönetimde kriz yarattığı iddia edildi.

BAZI YÖNECİLER RAHATSIZLIK DUYDU

Bu görüntüler sonrası yönetimin bir kısmı tarafından Başkan Serdal Adalı’ya teknik direktör Sergen Yalçın'ın şikayet edildiği belirtildi. Adalı’nın ise "Sergen hep böyleydi. Böyle kalacak. Değişmeyecek" demesine rağmen yöneticiler yine de ‘‘uyarılmalı’’ dedi.

SERGEN YALÇIN ‘‘GECE ALEMLERİNE’’ ÇILDIRDI

Başkan tarafından uyarıldığı iddia edilen Sergen Yalçın’ın "gece alemleri" lafına sinirlendiği ve aleyhine konuşan yöneticilere tepki gösterdiği iddia edildi. Kendisi ile ilgili bir sıkıntısı olan varsa gelip kendisine söylemesi gerektiğini söyleyen Yalçın’ın bu durumdan rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Kaynak: Fotospor

