Etinizi zamanında çözdürmeyi unuttunuz mu? Bu numara ile eti dakikalar içinde çözebilirsiniz

Yemek yapmak için etinizi buzluktan çıkarmayı unuttuysanız, onları hızlı çözdürmek için birkaç yol var ve belki de bunlardan haberdarsınız. Ancak bu çözüm tekniklerinin hepsi sağlıklı yöntemler olmayabilir. Eti çözme işleminin son derece doğru yapılması gerekir ancak bunun yanı sıra eti doğru bir şekilde dondurmak da önemlidir.

Etleri daima dondurucunun arkasına, duvar yanlarına koyun. Dondurucuların en soğuk noktası burasıdır. Dondurucunun -18 dereceden daha soğuk olduğuna emin olun ve nemin sızmasını önlemek için eti daima hava geçirmez ambalajlara sarın. Bu ipuçlarını uygularsanız etiniz daima yumuşak kalır ve tadı değişmeden kalır.

Eti dondururken ortaya çıkan birçok faktör vardır. Bu etin kalitesine, ne zaman satın aldığınıza, evinize nasıl taşıdığınıza ve evde nasıl sakladığınıza bağlıdır. Ayrıca dondurucunuzun kalitesi ve sıcaklığı, et depolarken çok büyük bir fark yaratır.

Dondurulmuş etleri ne kadar süre saklayabilirsiniz?

Ana kural; et kütüğü ne kadar büyük olursa o kadar uzun süre taze kalır, bunu unutmayın sevgili okur.