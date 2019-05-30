Etinizi zamanında çözdürmeyi unuttunuz mu? Bu numara ile eti dakikalar içinde çözebilirsiniz

Yemek yapmak için etinizi buzluktan çıkarmayı unuttuysanız, onları hızlı çözdürmek için birkaç yol var ve belki de bunlardan haberdarsınız. Ancak bu çözüm tekniklerinin hepsi sağlıklı yöntemler olmayabilir. Eti çözme işleminin son derece doğru yapılması gerekir ancak bunun yanı sıra eti doğru bir şekilde dondurmak da önemlidir.
Etleri daima dondurucunun arkasına, duvar yanlarına koyun. Dondurucuların en soğuk noktası burasıdır. Dondurucunun -18 dereceden daha soğuk olduğuna emin olun ve nemin sızmasını önlemek için eti daima hava geçirmez ambalajlara sarın. Bu ipuçlarını uygularsanız etiniz daima yumuşak kalır ve tadı değişmeden kalır.
Eti dondururken ortaya çıkan birçok faktör vardır. Bu etin kalitesine, ne zaman satın aldığınıza, evinize nasıl taşıdığınıza ve evde nasıl sakladığınıza bağlıdır. Ayrıca dondurucunuzun kalitesi ve sıcaklığı, et depolarken çok büyük bir fark yaratır.
Dondurulmuş etleri ne kadar süre saklayabilirsiniz?
Ana kural; et kütüğü ne kadar büyük olursa o kadar uzun süre taze kalır, bunu unutmayın sevgili okur.
Dondurulmuş dana eti: 6 ay
Dondurulmuş kuzu eti: Azami 3 ay
Dondurulmuş kıyma: 2 ay
Eti hızlı ve doğru bir şekilde çözdürmenize yarayan yöntem
Birçok insan eti dondurucudan çıkardıktan sonra gün boyunca tezgah üzerinde çözülmesini beklemenin bir sorun yaratmayacağını düşünür. Bu yöntem ideal gelebilir, ancak birçok uzman bunun doğru olmadığını söyler. Uzmanlar, tavuk ve sığır etinin bu şekilde çözüldüğü zaman bakteri bulaştırabileceklerini söyler. Yani bu yöntem sağlığınız için doğru değildir. Eti dışarıda çözdürmek yerine şu yöntemi uygulayabilirsiniz;
Dondurucudan çıkardığınız ürünü su geçirmez sağlıklı bir ambalaja koyduktan sonra 60 dereceye gelmiş suyun içine bırakın. Suyun derecesini termometre kullanarak ölçebilirsiniz. Eğer dereceniz yoksa parmağınızı suya soktuğunuzda sadece 2 saniye tutabileceğiniz bir sıcaklık olmalı.
Suyun sıcaklığını ayarladığınızda çözdüreceğiniz ürünü tencereye bırakın ve altını kapatın.
Eti, suyun içinde maksimum 12 dakika bekletin. Daha uzun süre beklerseniz ette bakteri üretimi meydana gelebilir. Bu süreye çok dikkat edin.
Bu yöntemle kırmızı et, kıyma ve parça tavukları çözdürebilirsiniz. Ancak bahsettiğimiz çözdürme yöntemi bütün tavuklar için önerilmiyor. Çünkü bütün tavuk çözülmesi için suda çok daha uzun süre beklemek zorunda kalacak. Bu süreçte de bakterilenme meydana gelecektir.
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