YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Etkileşimli tahta kurulumlarına hız verildi

Etkileşimli tahta kurulumlarına hız verildi

KARABÜK HABERLERİ  | 10.12.2020 17:46 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde şube müdürleri ile birlikte 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde etkileşimli tahta ve internet kurulum planına alınarak çalışmalara başlanan beş okuldan biri olan Aydınlıkevler İlkokulu’nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.Nevzat Akbaş, şu ana kadar her türden 130 okula toplamda 1762 dersliğe etkileşimli tahta montajı yapıldığını, 89 okulun internet alt yapısının da yeniden yapılandırılarak bu okullarda fiber internet bağlantısı sağlandığını söyledi.Ziyarette Aydınlıkevler İlkokulu Müdürü Şaban Yıldırım’dan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Projesi Koordinatörü Taner Bekçi’den çalışmalar hakkında bilgi alan Akbaş, etkileşimli tahta gibi materyallerin öğrenci ve idarecilerin öğrenme-öğretme ortamlarına büyük bir katkı sağladığını belirterek, “Öğrenme ortamlarında etki ve verimliliği arttıran, farklı zeka gruplarının ihtiyaçlarını tümüyle kapsayan altyapıya ulaşımı sağlayan etkileşimli tahtalar okullarımızdaki; derslik, laboratuvar, atölyelerde öğrenci-öğretmen verimliliğini ve motivasyonu da arttırmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde şube müdürleri ile birlikte 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde etkileşimli tahta ve internet kurulum planına alınarak çalışmalara başlanan beş okuldan biri olan Aydınlıkevler İlkokulu’nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Nevzat Akbaş, şu ana kadar her türden 130 okula toplamda 1762 dersliğe etkileşimli tahta montajı yapıldığını, 89 okulun internet alt yapısının da yeniden yapılandırılarak bu okullarda fiber internet bağlantısı sağlandığını söyledi.
Ziyarette Aydınlıkevler İlkokulu Müdürü Şaban Yıldırım’dan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Projesi Koordinatörü Taner Bekçi’den çalışmalar hakkında bilgi alan Akbaş, etkileşimli tahta gibi materyallerin öğrenci ve idarecilerin öğrenme-öğretme ortamlarına büyük bir katkı sağladığını belirterek, “Öğrenme ortamlarında etki ve verimliliği arttıran, farklı zeka gruplarının ihtiyaçlarını tümüyle kapsayan altyapıya ulaşımı sağlayan etkileşimli tahtalar okullarımızdaki; derslik, laboratuvar, atölyelerde öğrenci-öğretmen verimliliğini ve motivasyonu da arttırmaktadır. Bugüne kadar her türden 130 okulumuza toplamda 1762 dersliğe etkileşimli tahta montajı yapılmış olup 89 okulumuzun internet alt yapısı da yeniden yapılandırılarak bu okullarımızda fiber internet bağlantısı sağlanmıştır. Etkileşimli tahtası olmayan okullarımız ise 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde bakanlığımız planlamasına dahil edilmiş olup çalışmalar en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Bu büyük yatırımlar Devletimizin geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine verdiği önemin en önemli göstergesidir. Öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olması dileğiyle emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müstakbel gelini hakkında ilk kez konuştu! Müstakbel gelini hakkında ilk kez konuştu!
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
1/

Karabük Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:57
Öğle
12:47
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Özden Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.