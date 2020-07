Etlerin daha lezzetli olması için tonlarca baharat hazırlandı

Et tüketiminin en yoğun olduğu Kurban Bayramı’na yönelik tüm hazırlıklar tamamladı. Kurban Bayramı saatler kala gündemi en fazla meşgul eden konulardan biri de etin en sağlıklı ve en lezzetli şekilde nasıl tüketileceği oldu. Uzmanlar sağlıklı ve lezzetli et tüketmek isteyenlerin eti mutlaka terbiye ederek tüketmesini önerirken, merkezi Aydın’da bulunan Tuğba Kuruyemiş, Kurban Bayramı’na özel tonlarca baharat hazırladı.

Ramazan Bayramı’nda Türk kahvesinin Kurban Bayramı’nda ise bayrama özel hazırladıkları baharatların yoğun ilgi gördüğünü belirten Gıda Mühendisi Yusuf Bobiç, et tüketiminin ayrı bir kültür olduğunu ve etin en sağlıklı şekilde tüketilmesi için uyulması gereken bazı kuralların olduğunu söyledi.

Tuğba Kuruyemiş olarak her yıl Kurban Bayramı’na öze baharat hazırladıklarını kaydeden firmanın baharatlardan sorumlu Gıda Mühendisi Yusuf Boriç, “Bu yıl da Kurban Bayramı’na özel baharat paketi hazırladık. Kimyon, kekik, kırmızıbiber ve karabiberden oluşan etin ve ızgaranın ayrılmaz dörtlüsünü tek pakette topladık. Ülke genelindeki tüm mağazalarımızda Kurban Bayramı haftasında en çok ilgi gören ürün bayrama özel hazırladığımız bu paket oldu” diyerek ete lezzetli kılan unsurun pişirme tarzı kadar baharatlar olduğunu söyledi.

Baharatta önemli olan aroma ve tazelik olduğunu belirten Tuğba Kurueymiş Mağaza Müdürülerinden Gökhan Özkan, “Bir çok baharat türü bekledikçe özelliğini yitirir. Aroması koruması için tüm ürünler özel ambalajında ve uygun şartlarda saklanarak tüketiciye ulaştırılıyor” diyerek vatandaşların Kurban Bayramı’na özel hazırlanan baharat paketlerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.