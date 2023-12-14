YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. ETSO adalar için uygulanan vize muafiyetini Edirneliler için de talep edecek

ETSO adalar için uygulanan vize muafiyetini Edirneliler için de talep edecek

14.12.2023 18:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, Edirnelilerin Yunanistan'a günübirlik vize muafiyetiyle gitmeleri için çalışma yapacaklarını belirtti.

ETSO adalar için uygulanan vize muafiyetini Edirneliler için de talep edecek

Irmak, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinin çok olumlu geçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşmesinin ardından iki ülke açısından önemli kararlar alındığını belirten Irmak, sınır kenti Edirne'nin bu kaynaşmadan faydalanabileceğini dile getirdi.

Edirnelilerin Yunanistan'a günübirlik vizesiz seyahat etmeyi istediklerini ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

"Yunanistan'daki seçimlerden önce Dedeağaç Ticaret Odası Başkanı Hristodulos Topsidis ile 'Kardeş Oda Protokolü' imzalamıştım. O görüşmemiz esnasında kendisine Edirnelilerin, oda üyelerimiz ya da belediye ve valilik tarafından belirlenen kişilerin 24 saat süreyle vizesiz gidip gelmeleri hususunda talepte bulundum. O da kendisinin de böyle bir düşüncesi olduğunu belirtti.

Bu duruma 'seçimlerden sonra bakarız' dedi. Seçimler oldu ve Topsidis bölge valisi seçildi. En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğim ve bu konuyu gündeme getireceğim. İnşallah karşılıklı böyle bir protokol imzalarız."

Irmak, Edirne'ye çok sayıda Yunanistan vatandaşının geldiğini aynı şekilde Türk vatandaşlarının da komşu ülkeyi ziyaret etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yunan esnafının Türk insanını misafirperverlikle karşıladığını belirten Irmak, "Buradan ne kadar fazla giden olursa iki ülke arasında o kadar dostluk ve kaynaşma olur. İnşallah tez zamanda gerçekleşir. Bu ayrıcalığı önce ticaret odası üyeleri için düşünmüştük ancak artık kapsamı genişletip tüm Edirneliler için yaygınlaştırmakta fayda görüyorum." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandıDini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı
Beylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına cezaBeylikdüzü'nde usulsüz çakar kullanımına ceza
Yaşlı adamı otomobilde sırtından vurarak öldüren zanlı yakalandıYaşlı adamı otomobilde sırtından vurarak öldüren zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan talep

Edirne Namaz Vakitleri 15 Aralık Cuma

İmsak
06:53
Sabah
08:26
Öğle
13:14
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:19

Edirne Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Cuma

Beyhan eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Süloglu eczanesi
Suloglu
Manga eczanesi
Uzunkopru
Gürak eczanesi
Merkez
Saygin eczanesi
Enez
Coskun eczanesi
Ipsala
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.