YURTHABER
  4. ETÜ’de ‘Akıllı Şebekelerde Değiştirilebilir Yüklerin Optimal Yönetimi’ konferansı

ETÜ’de ‘Akıllı Şebekelerde Değiştirilebilir Yüklerin Optimal Yönetimi’ konferansı

ERZURUM HABERLERİ  | 12.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda "Akıllı Şebekelerde Değiştirilebilir Yüklerin Optimal Yönetimi" adlı konferans düzenlendi.Konferansa ETÜ Rektörü Prof.

ETÜ’de ‘Akıllı Şebekelerde Değiştirilebilir Yüklerin Optimal Yönetimi’ konferansı

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda "Akıllı Şebekelerde Değiştirilebilir Yüklerin Optimal Yönetimi" adlı konferans düzenlendi.
Konferansa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, çok sayıda öğretim üyesi, Aras EDAŞ mensupları, serbest çalışan Elektrik Mühendisleri ve öğrenciler katıldı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Altaş, elektrik enerjisi üretim ve tüketim yönetimi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Akıllı Talep Yönetim Sistemine değinen Prof. Dr. Altaş, elektrik dağıtım şirketleri ile anlaşmak kaydıyla, tüketim talebinin uygun zaman dilimlerine kaydırılması halinde faturalarda önemli ölçüde düşüş sağlanabileceğine dikkat çekti.
Konferans, Rektör Prof.Dr. Çakmak’ın Prof. Dr. İsmail H. Altaş’a plaket takdimi ile sona erdi.

ETÜ’de ‘Akıllı Şebekelerde Değiştirilebilir Yüklerin Optimal Yönetimi’ konferansı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener son anket sonucunu açıkladıMeral Akşener son anket sonucunu açıkladı
STK’lardan 600 bin mülteci için yardım tırıSTK’lardan 600 bin mülteci için yardım tırı
Becerikli çocuk yetiştirmenin püf noktalarıBecerikli çocuk yetiştirmenin püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kartal Edebiyat Günleri’nde Zülfü Livaneli’ne onur ödülü

Kartal Edebiyat Günleri’nde Zülfü Livaneli’ne onur ödülü

Kızı için bu kez maket gemi yaptı

Kızı için bu kez maket gemi yaptı

Erzurum Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:28
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Uygur Eczanesi
Yakutiye
Ertuğrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Önce kurtardı, sonra dövdü

Önce kurtardı, sonra dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.