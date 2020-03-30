YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. EÜ Öğrenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi

EÜ Öğrenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi

İZMİR HABERLERİ  | 30.03.2020 12:11 | Son Güncelleme

EÜ Öğrenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Öğrenci Köyü'ndeki 3 yurt binası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en köklü ve en donanımlı tıp fakültesi hastanelerinden biri olan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin koronavirüs salgını ile ilgili önemli bir misyonu üstlendiğini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Budak, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz sağlık çalışanları takdire şayan bir mücadele örneği göstererek cansiparane görev yapıyorlar. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını dolayısı ile öğrenci köyümüzün 3 bloğunda toplam 285 yatağı çalışanlarımızın ikametine tahsis ettik. Çalışanlarımızın bütün ihtiyaçları üniversitemiz tarafından karşılanacak. Bu zorlu mücadelede canını dişine takarak, üstün gayret ve fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Oda sağlık çalışanları Yurt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

İzmir Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
13:21
İkindi
16:53
Akşam
19:40
Yatsı
20:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

“arkamızda Cemaat Var” Diyen Modern Titan’dan Milyonluk Vurgun İddiası

“arkamızda Cemaat Var” Diyen Modern Titan’dan Milyonluk Vurgun İddiası

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.