EÜ Tıp Fakültesindeki yüz gençleştirme makalesi, uluslararası başarı getirdi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Figen Gövsa Gökmen ve Prof. Dr. Yelda Pınar'ın birlikte yayınladığı "yüz estetiğinde gençleştirme" konulu makalenin, dünyada bu konuyla ilgili en çok kaynak gösterilen ve atıf alan 50 makale arasında yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret eden öğretim üyeleri, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Gökmen, Web of Science Citation Index'in akademik dergilerde 1950 ile 2019 yılları arasında yayınlanmış yüz gençleştirme cerrahisi konulu makaleleri sıraladığını, bu sıralamada ilk 50 bilimsel yayın arasına girmeyi başardıklarını belirtti.

Estetik yüz gençleştirme cerrahisi alanında plastik cerrahlar için eğitim kaynağı niteliğindeki çalışmanın sıralamaya Türkiye’den giren tek araştırma olmasının gururunu yaşarıklarını aktaran Gökmen, bu alanda iddialı olan ABD, Avrupa ve Japonya'daki birçok kurumu geride bıraktıklarını ifade etti.