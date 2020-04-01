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EÜ’de Azerbaycanlı doktorlara korona virüsü eğitimi verilecek

İZMİR HABERLERİ  | 01.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ), Türkiye’de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman doktorlara korona virüsü eğitimi vereceğini bildirdi.

EÜ’de Azerbaycanlı doktorlara korona virüsü eğitimi verilecek

Ege Üniversitesi (EÜ), Türkiye’de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman doktorlara korona virüsü eğitimi vereceğini bildirdi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Türkiye ve Azerbaycan arasında olan ‘Tek millet iki devlet’ sadece bir sözden ibaret değildir. Gerçek dost, zor zamanda belli olur" dedi.
Korona virüsü nedeniyle vaka sayıları tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan’da da artmaya devam ediyor. Hastalıkla mücadele kapsamında, Türkiye’de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere ise Ege Üniversitesi (EÜ)’nde eğitimler verilecek. Hekimlerin daha sonra, Azerbaycan’daki sağlık personeline; vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonu hususlarında 3 aylık eğitimler vereceği ifade edildi.

"1-14 Nisan 2020 tarihleri arasında üniversitemizde eğitim alacak"
Ege Üniversitesinin nitelikli ve çağa uygun eğitim anlayışıyla birçok uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından referans eğitim merkezi olarak gösterildiğini ifade eden Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi, bölgemizin en köklü ve donanımlı hastanesi olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde önemli bir misyonu üstleniyor. Üniversitemiz; tıbbı altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve teknolojik donanım açısından ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Bu mücadele kapsamında üniversitemizin hem insan kaynağını hem teknik donanımını hem de fiziki tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyetinin, Sağlık Bakanlığımızdan talebi doğrultusunda, COVİD-19 salgını nedeniyle ülkemizin farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabipler 1-14 Nisan 2020 tarihleri arasında üniversitemizde eğitim alacak. Eğitime müteakiben 14 Nisan tarihinde tüm kişisel koruyucu ekipmanları, kullanacakları araç ve gereçlerle Azerbaycan’a gönderilecekler ve oradaki sağlık personeline; vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonu hususlarında 3 aylık eğitimler verecekler. Dünya, tarih boyunca çetin imtihanlardan geçti, bu sınavı da başarılı bir şekilde vereceğine inanıyorum. Türkiye ve Azerbaycan arasında olan ‘Tek millet iki devlet’ sadece bir sözden ibaret değildir. Gerçek dost, zor zamanda belli olur. Her iki ülke bugüne kadar zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmiştir. Bundan sonra aynı şekilde hareket edecektir" şeklinde konuştu.

EÜ’de Azerbaycanlı doktorlara korona virüsü eğitimi verilecek

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