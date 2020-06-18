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EÜ'nün Kovid-19'un teşhisine yönelik projesine TÜBİTAK desteği

İZMİR HABERLERİ  | 18.06.2020 19:13 | Son Güncelleme

EÜ'nün Kovid-19'un teşhisine yönelik projesine TÜBİTAK desteği

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan'ın yürütücülüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisine yönelik "Biyosensör Temelli Tanı Kiti Geliştirme Projesi", TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, ülkenin teknolojik dışa bağımlılığını azaltacak ve rekabet gücünü artıracak yeni bir yöntem geliştirme amacıyla proje hazırladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Gürsen, projede koronavirüsün erken teşhisine yönelik, antikor temelli "elektrokimyasal biyosensörlere" dayalı erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Projede yer alacak doktora öğrencisi Hüseyin Şentürk ile doktora sonrası araştırmacı Dr. Ece Ekşin'in, STAR araştırmacı bursuyla ödüllendirildiği de belirtildi.

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