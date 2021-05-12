EURO 2020: 2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor, gruplar nasıl, Türkiye'nin rakipleri kimler?

Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. Her ne kadar resmi kısaltması EURO 2020 olsa da 2021'de yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti.

Şampiyona, 2020 yılının 60'ncı yıldönümü olması nedeniyle özel bir formatta yapılacak.

Bu nedenle turnuvanın 12 farklı kentte oynanması planlanıyordu. UEFA, turnuva maçlarına evsahipliği yapacak kentlerde statlara kapasitelerinin yüzde 25'i kadar seyircinin güvenli bir şekilde alınmasıyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyor.

Şu ana kadar UEFA'nın bu talebini karşılayan dokuz şehir oldu. UEFA, koşulları netleştirmeyen İspanya'nın Bilbao ve İrlanda'nın Dublin şehirlerini turnuvadan çıkardı. İspanya'daki karşılaşmalar, Bilbao'nun yerine Sevilla'da oynanacak. Dublin'deki maçlar ise Londra ve St.Petersburg arasında paylaştırıldı.

Türkiye de bu turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak.