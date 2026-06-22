Daha 17'nin Nuray'ı Dilara Aksüyek kaç yaşında? Bikinili hali gündemde

Dilara Aksüyek ekrana yaz dizisi Daha 17 ile döndü. "Daha 17" dizisinde Nuray karakterine hayat veren Dilara Aksüyek set için Bodrum'da.

Rol aldığı "Daha 17" dizisinin çekimlerinin de Bodrum'da devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan oyuncu, set aralarında soluğu denizde alıyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran Aksüyek, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilara Aksüyek'in kırmızı bikinisiyle verdiği pozlar sonrası fit görünümü dikkat çekti. Oyununun yaşı da merak edildi.

DİLARA AKSÜYEK KAÇ YAŞINDA?

Dilara Aksüyek 24 Temmuz 1987 doğumludur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.