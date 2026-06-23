Ece Erken'den Sergen Yalçın'a sitem! ''Ah Sergen Yalçın ya…"

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Ece Erken, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Yaşadığı bir gayrimenkul yatırım sürecinde mağdur olduğunu dile getiren Erken, kararını yakın dostu Sergen Yalçın'ın tavsiyesine güvenerek verdiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN DERT YANDI

Yürüyüş yaptığı sırada çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Erken, yazlık satın alma sürecinde yaşadıklarını anlattı. Ünlü sunucu, yatırım yaptığı kişiler konusunda kendisine güvence verildiğini ancak sonrasında beklemediği bir tabloyla karşılaştığını ifade etti.

"SANA GÜVENDİM"

Yaşadığı hayal kırıklığını esprili ancak sitemkar bir dille anlatan Erken, Sergen Yalçın'ın referansına inanarak hareket ettiğini belirtti. Ünlü sunucu, ''Ah Sergen Yalçın ya… Gerçekten Sergen, kafama öyle bir vuruyorum ki ben seni nasıl dinledim? Bunlar güvenilir dedin, bunlardan yazlık al dedin, aldım. Ne oldu bak.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Ece Erken'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçileri yaşanan süreçle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Açıklamalarda adı geçen Sergen Yalçın'dan ise henüz konuyla ilgili herhangi bir değerlendirme gelmedi.