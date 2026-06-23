“Özel plan gerekmiyor” demişti! Haaland'dan Senegal'e resital

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç ile Senegal arasında oynanan mücadeleye Erling Haaland damga vurdu. Karşılaşma öncesinde Senegal cephesinden gelen iddialı açıklamaların ardından sahneye çıkan yıldız golcü, attığı iki golle rakibine en net cevabı verdi.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Senegal'in yedek kalecisi Mory Diaw, mücadele öncesinde yaptığı açıklamada Haaland'ın takım arkadaşları olmadan etkili olamayacağını savunmuş ve Norveç'e özel olarak hazırlandıklarını söylemişti.

Mory Dia, "Haaland takım arkadaşları olmadan, tek başına hiçbir şey yapamaz. Bu yüzden Haaland'a özel bir plan hazırlamaya gerek yok. Biz Norveç'e hazırlandık. Onları bekliyoruz." demiş ve bu sözler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

HAALAND SAHNEYE ÇIKTI

Norveç'in gol makinesi, ikinci yarıda adeta şov yaptı. 48 ve 58. dakikalarda ağları havalandıran Haaland, takımının Senegal karşısında 3-1'lik üstünlüğü yakalamasında başrolü oynadı.

DÜNYA KUPASI'NA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayan Haaland, turnuvaya müthiş bir giriş yaptı. Norveçli yıldız, ilk iki maç sonunda üç gole ulaşarak gol krallığı yarışında da iddiasını ortaya koydu.

NORVEÇ'TEN GÜÇLÜ MESAJ

Haaland'ın yıldızlaştığı karşılaşmada Norveç, hem önemli bir galibiyet aldı hem de üst tur yolunda büyük avantaj elde etti. Yıldız golcü ise performansıyla, kendisi hakkında yapılan yorumlara sahada yanıt vermeyi başardı.