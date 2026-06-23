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“Özel plan gerekmiyor” demişti! Haaland'dan Senegal'e resital

Senegal yedek kalecisi Mory Diaw'ın maç öncesi yaptığı açıklamalar gündem olurken, Erling Haaland sahaya damga vurdu. Norveçli yıldız, Senegal karşısında attığı iki golle takımını sırtladı ve Dünya Kupası'ndaki gol sayısını üçe yükseltti.

“Özel plan gerekmiyor” demişti! Haaland'dan Senegal'e resital
Burak Kavuncu
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç ile Senegal arasında oynanan mücadeleye Erling Haaland damga vurdu. Karşılaşma öncesinde Senegal cephesinden gelen iddialı açıklamaların ardından sahneye çıkan yıldız golcü, attığı iki golle rakibine en net cevabı verdi.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

“Özel plan gerekmiyor” demişti! Haaland dan Senegal e resital 1

Senegal'in yedek kalecisi Mory Diaw, mücadele öncesinde yaptığı açıklamada Haaland'ın takım arkadaşları olmadan etkili olamayacağını savunmuş ve Norveç'e özel olarak hazırlandıklarını söylemişti.

Mory Dia, "Haaland takım arkadaşları olmadan, tek başına hiçbir şey yapamaz. Bu yüzden Haaland'a özel bir plan hazırlamaya gerek yok. Biz Norveç'e hazırlandık. Onları bekliyoruz." demiş ve bu sözler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

HAALAND SAHNEYE ÇIKTI

“Özel plan gerekmiyor” demişti! Haaland dan Senegal e resital 2

Norveç'in gol makinesi, ikinci yarıda adeta şov yaptı. 48 ve 58. dakikalarda ağları havalandıran Haaland, takımının Senegal karşısında 3-1'lik üstünlüğü yakalamasında başrolü oynadı.

DÜNYA KUPASI'NA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

“Özel plan gerekmiyor” demişti! Haaland dan Senegal e resital 3

Kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayan Haaland, turnuvaya müthiş bir giriş yaptı. Norveçli yıldız, ilk iki maç sonunda üç gole ulaşarak gol krallığı yarışında da iddiasını ortaya koydu.

NORVEÇ'TEN GÜÇLÜ MESAJ

“Özel plan gerekmiyor” demişti! Haaland dan Senegal e resital 4

Haaland'ın yıldızlaştığı karşılaşmada Norveç, hem önemli bir galibiyet aldı hem de üst tur yolunda büyük avantaj elde etti. Yıldız golcü ise performansıyla, kendisi hakkında yapılan yorumlara sahada yanıt vermeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç Senegal Erling Haaland gol 2026 Dünya Kupası
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