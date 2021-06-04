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  4. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası büyük ekran televizyonlara ilgiyi artırdı

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası büyük ekran televizyonlara ilgiyi artırdı

04.06.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran: - "Euro 2020 nedeniyle televizyon ve ses sistemi satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle 65 inç ve üzeri televizyonlarda yüzde 30 civarında talep artışı öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Salgın nedeniyle geçen yıl ertelenen Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran’da başlıyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanına hem hediye hem indirim kampanyalarıyla destek oluyor.

Televizyonlarda son teknoloji yeni nesil modelleri tüketicilerle buluşturan Teknosa’da 2-13 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung ve Philips televizyonların yanında soundbar’lar hem hediye hem de indirimli olarak futbolseverlerin ilgisine sunuldu.

Kampanya kapsamında 65 inç ve üzeri Sony TV satın alanlar ise Sony marka soundbar’lara ekran boyutu kadar, yüzde 65’ten yüzde 85’e varan indirim fırsatıyla sahip olacak.

Ayrıca 11 Haziran’da oynanacak İtalya-Türkiye maçını da kampanyaya dahil eden Teknosa, Türkiye’nin kazanması durumunda Philips ve LG markalarının seçili TV modelinden satın alanlara 1.500 TL hediye çeki verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, Euro 2020 nedeniyle televizyon ve ses sistemi satışlarında hareketlilik yaşandığını belirterek, “Özellikle 65 inç ve üzeri televizyonlarda yüzde 30 civarında talep artışı öngörüyoruz. Salgınla birlikte hem evde geçirilen zamanın daha fazla olması hem de Euro 2020 etkisiyle özellikle büyük ekran televizyonlara olan ilgi artıyor. Büyük ekranın yanı sıra smart özelliği olan TV’ler de tercihlerde öne çıkıyor. OLED TV’lerin satış payı da artışını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

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