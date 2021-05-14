EURO 2020 kadrosu açıklandı! İşte çok beklenen EURO 2020 milli takım kadrosu...

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından ilgiyle takip edilen EURO 2020 aday kadrosu açıklandı. Kadroda ilk defa yer alan isimler bulunurken, kadroda bulunması beklenilen bazı isimler ise sürpriz bir şekilde yer almadı. Peki EURO 2020 kadrosundan kimler var?
Merakla beklenen ilk etap kamp kadrosu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından açıklandı. Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ilk defa kadroya çağrılmış oldu. Güneş daha önce çağırdığı Caner Erkin, Emre Kılınç, Nazım Sangare, Deniz Türüç ve Emre Akbaba'ya ise kadroda yer vermedi.
Şenol Güneş, kadroyu ilan etmeden önce açıklamalar yaparken şu ifadeleri kullandı: "Milli Takım benim için her şeyden, herkesten daha mühim konumdadır. Hedefimiz ve planımız belli. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye kazanırsa biz de kazanacağız ilkemiz var. Biz Türkiye için kazanmak istiyoruz. Kötüleri şutlayacak, iyilikleri kucaklayacağız. Geride kalan ligleri unutup hep birlikte hedefe kitleneceğiz. Kadronun dışında kalan isimlere bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edeceğiz. Yeni çağırılmayı düşünen birçok oyuncu da çalışmaya devam etsinler.
Kadromuz 30 kişi olacak. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğiz. İnatçıyız, kenetlendik, umudumuzu kaybetmeden savaşacağız. Cenk Tosun bizimle olmayacak. Ümit Milli Takım'daki başarısı ve mevcut form durumu sebebiyle Halil Dervişoğlu'nu görmek istedik. Caner Erkin bizim için çok değerli bir oyuncu ama bizim düşündüğümüz anlarda, oyun olarak, iyi verim veremedi. Bazı oyuncuları yine kamp döneminde gönderebiliriz. Sakatlıktan kurtulup gelen oyuncular var, az oynayanlar da var. Mesela Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı uzun sürdü, daha temposunu bulmadı ama birkaç oyuncu tercihi böyle yaptık.
Mert Günok, Cengiz Ünder oynamıyorlar ama iyi çalışıyorlar. Altay'ın sakatlığı vardı takımla çalışmaya başladı. Şu anda en çok sol tarafta biraz sıkıntımız oldu onun dışında en iyi kullanabileceğimiz oyuncuları düşünerek bu kadroyu açıkladım. Hazırlık maçlarında hemen hemen tüm oyuncuları denemek istiyoruz. Ama İtalya ile olan maçta olabilecek en iyi kadromuzu sahaya süreceğiz. Kamp durumundaki tempoya, verime göre bir kadro belirleyeceğiz"
Şenol Güneş'in açıklamış olduğu kadroda ise şu isimler bulunuyor:
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor).
Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Umut Meraş (Le Havre), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo).
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe).
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