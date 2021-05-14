EURO 2020 kadrosu açıklandı! İşte çok beklenen EURO 2020 milli takım kadrosu...

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından ilgiyle takip edilen EURO 2020 aday kadrosu açıklandı. Kadroda ilk defa yer alan isimler bulunurken, kadroda bulunması beklenilen bazı isimler ise sürpriz bir şekilde yer almadı. Peki EURO 2020 kadrosundan kimler var?

EURO 2020 KADROSU AÇIKLANDI MI? ÇOK BEKLENEN EURO 2020 MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Merakla beklenen ilk etap kamp kadrosu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından açıklandı. Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ilk defa kadroya çağrılmış oldu. Güneş daha önce çağırdığı Caner Erkin, Emre Kılınç, Nazım Sangare, Deniz Türüç ve Emre Akbaba'ya ise kadroda yer vermedi.

Şenol Güneş, kadroyu ilan etmeden önce açıklamalar yaparken şu ifadeleri kullandı: "Milli Takım benim için her şeyden, herkesten daha mühim konumdadır. Hedefimiz ve planımız belli. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye kazanırsa biz de kazanacağız ilkemiz var. Biz Türkiye için kazanmak istiyoruz. Kötüleri şutlayacak, iyilikleri kucaklayacağız. Geride kalan ligleri unutup hep birlikte hedefe kitleneceğiz. Kadronun dışında kalan isimlere bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edeceğiz. Yeni çağırılmayı düşünen birçok oyuncu da çalışmaya devam etsinler.