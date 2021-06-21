EURO 2020: Times, Türkiye'nin turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı

İngiliz gazeteleri, Türkiye'nin İsviçre'ye 3-1 yenilerek Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) elenmesine sayfalarında yer verdi.

Times, Türkiye'nin EURO 2020 öncesi sürpriz yapabilecek bir takım olarak görüldüğünü ancak performansıyla şu ana kadar turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı.

Gazetenin yazarlarından Molly Hudson Türkiye-İsviçre maçıyla ilgili yazısında, Ay Yıldızlılarla ilgili beklentilerin büyük ölçüde defanstan kaynaklandığını, Türkiye'nin 10 eleme maçının sekizinde gol yemediğini ve yediği gol sayısının da sadece 3 olduğunu hatırlatıyor.

Molly Hudson, "Ancak Türkler altıncı dakikada, turnuvada altıncı kez gol yedi. Bu dakika itibarıyla EURO 2020'de golleri de yoktu. Bu, Bakü'da Türkiye'yi, tezahüratlarıyla destekleyenler için içler acısı bir durumdu" diyor.

Hudson'a göre Shaqiri'nin 26. dakikada attığı gol ise Türkiye için, berbat geçen bir turnuvada, işlerin daha beter bir hale gelmesi anlamına geliyordu.

Times'ın maç yazısında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maçtan sonra yaptığı şu açıklama da yer alıyor: