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Galatasaray ile anılıyordu! Fenerbahçe'den Rafael Leao için resmi açıklama

Fenerbahçe, ismi son günlerde Galatasaray ile sıkça Portekizli futbolcu Rafael Leao ile son dönemde basında çıkan Ermedin Demirovic transferine dair açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray ile anılıyordu! Fenerbahçe'den Rafael Leao için resmi açıklama
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Fenerbahçe Kulübü, son dönemde basında çıkan Ermedin Demirovic ile Galatasaray ile ile anılan Rafael Leao iddialarını yalanladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden transfer iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır.

LEAO DA YALANLANDI

Galatasaray ile anılıyordu! Fenerbahçe den Rafael Leao için resmi açıklama 1

Aynı şekilde, Rafael Leo için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır. Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Grnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir. Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.

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