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EURO 2024 öncesi ilginç olay! Berke Özer sürprizi... Milli takım kadrosunda yok ama idmanında var!

28.05.2024 13:56
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Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımı'nın son yapılan antrenmanıyla ilgili paylaşımda 'Berke Özer' detayı dikkat çekti. Açıklanan EURO 2024 geniş kadrosunda yer almayan Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer'in son yapılan idmanda sahaya çıktığı görüldü.

EURO 2024 öncesi ilginç olay! Berke Özer sürprizi... Milli takım kadrosunda yok ama idmanında var!

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, turnuva öncesi İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına da devam ediyor.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren A Milli Takım'ın resmi hesabından paylaşılan idman fotoğrafındaki detay ise dikkat çekti.

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EURO 2024 geniş aday kadrosunda kaleciler olarak Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Mert Günok ve Uğurcan Çakır'ın olduğu açıklanan Milliler'de; son yapılan idmanda Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer de yer aldı.

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Özer, EURO 2024 geniş aday kadrosuna alınmamıştı.

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Berke Özer, daha önce A Milli Takım kadrosuna dahil edilmiş ancak karşılaşmalarda görev almamıştı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başlarken, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

İSMAİL YÜKSEK KAMPA KATILDI

Öte yandan kampa sonradan katılan Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in de bireysel antrenmanlara başlaması teknik ekibi sevindirdi.

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Berke Özer a milli takım euro 2024
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