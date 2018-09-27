EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

EURO 2024 tanıtımında Nusret'in yer alması sosyal medyayı salladı
EURO 2024 tanıtımında Nusret'in yer alması sosyal medyayı salladı!
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Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.
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İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda 1 oy farkla Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.
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Tanıtım filminde restoran sahibi Nusret'in yer alması büyük tepki çekti.
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İşte sosyal medyada yapılan yorumlar...
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- Sanırım tanıtımda Nusret’in çıkması tüm dengeleri değiştirdi. Oraya kadar iyiydik.
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- Kasap Nusret'in tanıtımda ne işi vardı.
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- Tanıtım filminde Kasap Nusret ne alaka? Bu güzel ülkeyi onunla mı tanıtacağız. Çok üzüldüm ya.
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- Bize kaldı Nusret! Yazık böyle basit sunum olmaz!
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- Tanıtım videosuna Nusret'i koymasalardı almıştık #EURO2024 'ü...
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- EURO 2024 tanıtımına Nusret'i koymuşlar, satırla doğricam kendimi yeter artık.
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- Nusret ne alaka ya? Bu ülkenin değerli isimleri bitti kasap mı bizim tanıtım yüzümüz oldu!
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- EURO 2024 Türkiye'nin sembolü kebaptır. Nusret değil!
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- Tanıtım videosu yapıyorsun tamam da, Nusret’in ne işi var? Hiç bir şeyi doğru düzgün yapamıyorsunuz. Sonra Almanya’ya kaptırdık diye üzülüyoruz.
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- Ben tanıtım filmini ilk kez izledim. Nusret ne yapıyordu orada, Euro 2024 için niye et kesiyordu?
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- Adamlar elçi olarak, reklam yüzü olarak efsaneleri olan Philipp Lahm’ı kullanıyor, biz Nusret’i...
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- Avrupa futboluna ev sahipliği yapıcan, tanıtımda nusret et kesiyor... Sonra neden Almanya...!!!
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- Türkiye'nin tanıtımında Nusret'e mi ihtiyacımız vardı?
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- Nusret videosu ile Avrupa Futbol Şampiyonası almaya çalışmak :/
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- Bir de pidenin üstüne susamla EURO 2024 yazsaydık belki olurdu. Nusret yetmedi tek başına...
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