SPOR

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 27.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

UEFA , EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesine karar verdi. Türkiye'nin tanıtım filminde Nusret'in yer alması büyük tepki çekti.

EURO 2024 tanıtımında Nusret'in yer alması sosyal medyayı salladı

EURO 2024 tanıtımında Nusret'in yer alması sosyal medyayı salladı!

1 / 19

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.
2 / 19

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda 1 oy farkla Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda 1 oy farkla Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.
3 / 19

Tanıtım filminde restoran sahibi Nusret'in yer alması büyük tepki çekti.

Tanıtım filminde restoran sahibi Nusret'in yer alması büyük tepki çekti.
4 / 19

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar...

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar...
5 / 19

- Sanırım tanıtımda Nusret’in çıkması tüm dengeleri değiştirdi. Oraya kadar iyiydik.

- Sanırım tanıtımda Nusret’in çıkması tüm dengeleri değiştirdi. Oraya kadar iyiydik.
6 / 19

- Kasap Nusret'in tanıtımda ne işi vardı.

- Kasap Nusret'in tanıtımda ne işi vardı.
7 / 19

- Tanıtım filminde Kasap Nusret ne alaka? Bu güzel ülkeyi onunla mı tanıtacağız. Çok üzüldüm ya.

- Tanıtım filminde Kasap Nusret ne alaka? Bu güzel ülkeyi onunla mı tanıtacağız. Çok üzüldüm ya.
8 / 19

- Bize kaldı Nusret! Yazık böyle basit sunum olmaz!

- Bize kaldı Nusret! Yazık böyle basit sunum olmaz!
9 / 19

- Tanıtım videosuna Nusret'i koymasalardı almıştık #EURO2024 'ü...

- Tanıtım videosuna Nusret'i koymasalardı almıştık #EURO2024 'ü...
10 / 19

- EURO 2024 tanıtımına Nusret'i koymuşlar, satırla doğricam kendimi yeter artık.

- EURO 2024 tanıtımına Nusret'i koymuşlar, satırla doğricam kendimi yeter artık.
11 / 19

- Nusret ne alaka ya? Bu ülkenin değerli isimleri bitti kasap mı bizim tanıtım yüzümüz oldu!

- Nusret ne alaka ya? Bu ülkenin değerli isimleri bitti kasap mı bizim tanıtım yüzümüz oldu!
12 / 19

- EURO 2024 Türkiye'nin sembolü kebaptır. Nusret değil!

- EURO 2024 Türkiye'nin sembolü kebaptır. Nusret değil!
13 / 19

- Tanıtım videosu yapıyorsun tamam da, Nusret’in ne işi var? Hiç bir şeyi doğru düzgün yapamıyorsunuz. Sonra Almanya’ya kaptırdık diye üzülüyoruz.

- Tanıtım videosu yapıyorsun tamam da, Nusret’in ne işi var? Hiç bir şeyi doğru düzgün yapamıyorsunuz. Sonra Almanya’ya kaptırdık diye üzülüyoruz.
14 / 19

- Ben tanıtım filmini ilk kez izledim. Nusret ne yapıyordu orada, Euro 2024 için niye et kesiyordu?

- Ben tanıtım filmini ilk kez izledim. Nusret ne yapıyordu orada, Euro 2024 için niye et kesiyordu?
15 / 19

- Adamlar elçi olarak, reklam yüzü olarak efsaneleri olan Philipp Lahm’ı kullanıyor, biz Nusret’i...

- Adamlar elçi olarak, reklam yüzü olarak efsaneleri olan Philipp Lahm’ı kullanıyor, biz Nusret’i...
16 / 19

- Avrupa futboluna ev sahipliği yapıcan, tanıtımda nusret et kesiyor... Sonra neden Almanya...!!!

- Avrupa futboluna ev sahipliği yapıcan, tanıtımda nusret et kesiyor... Sonra neden Almanya...!!!
17 / 19

- Türkiye'nin tanıtımında Nusret'e mi ihtiyacımız vardı?

- Türkiye'nin tanıtımında Nusret'e mi ihtiyacımız vardı?
18 / 19

- Nusret videosu ile Avrupa Futbol Şampiyonası almaya çalışmak :/

- Nusret videosu ile Avrupa Futbol Şampiyonası almaya çalışmak :/
19 / 19

- Bir de pidenin üstüne susamla EURO 2024 yazsaydık belki olurdu. Nusret yetmedi tek başına...

- Bir de pidenin üstüne susamla EURO 2024 yazsaydık belki olurdu. Nusret yetmedi tek başına...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EURO 2024 nusret Türkiye Almanya

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

Juraj Kucka, alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti!

Juraj Kucka, alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon VAR kullanılacağını açıkladı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon VAR kullanılacağını açıkladı!

İngiliz basını Oumar Niasse'nin ocak ayında Galatasaray'a geleceğini duyurdu!

İngiliz basını Oumar Niasse'nin ocak ayında Galatasaray'a geleceğini duyurdu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Joachim Löw: Türkiye, EURO 2024'ü hak etmişti

Joachim Löw: Türkiye, EURO 2024'ü hak etmişti

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi belli oluyor! Almanya mı Türkiye mi? (TRT Spor canlı izle)

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi belli oluyor! Almanya mı Türkiye mi? (TRT Spor canlı izle)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.