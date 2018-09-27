EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

EURO 2024 tanıtımında Nusret'in yer alması sosyal medyayı salladı

EURO 2024 tanıtımında Nusret'in yer alması sosyal medyayı salladı!

1 / 19 Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.

2 / 19 İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda 1 oy farkla Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

3 / 19 Tanıtım filminde restoran sahibi Nusret'in yer alması büyük tepki çekti.

4 / 19 İşte sosyal medyada yapılan yorumlar...

5 / 19 - Sanırım tanıtımda Nusret’in çıkması tüm dengeleri değiştirdi. Oraya kadar iyiydik.

6 / 19 - Kasap Nusret'in tanıtımda ne işi vardı.

7 / 19 - Tanıtım filminde Kasap Nusret ne alaka? Bu güzel ülkeyi onunla mı tanıtacağız. Çok üzüldüm ya.

8 / 19 - Bize kaldı Nusret! Yazık böyle basit sunum olmaz!

9 / 19 - Tanıtım videosuna Nusret'i koymasalardı almıştık #EURO2024 'ü...

10 / 19 - EURO 2024 tanıtımına Nusret'i koymuşlar, satırla doğricam kendimi yeter artık.

11 / 19 - Nusret ne alaka ya? Bu ülkenin değerli isimleri bitti kasap mı bizim tanıtım yüzümüz oldu!

12 / 19 - EURO 2024 Türkiye'nin sembolü kebaptır. Nusret değil!

13 / 19 - Tanıtım videosu yapıyorsun tamam da, Nusret’in ne işi var? Hiç bir şeyi doğru düzgün yapamıyorsunuz. Sonra Almanya’ya kaptırdık diye üzülüyoruz.

14 / 19 - Ben tanıtım filmini ilk kez izledim. Nusret ne yapıyordu orada, Euro 2024 için niye et kesiyordu?

15 / 19 - Adamlar elçi olarak, reklam yüzü olarak efsaneleri olan Philipp Lahm’ı kullanıyor, biz Nusret’i...

16 / 19 - Avrupa futboluna ev sahipliği yapıcan, tanıtımda nusret et kesiyor... Sonra neden Almanya...!!!

17 / 19 - Türkiye'nin tanıtımında Nusret'e mi ihtiyacımız vardı?

18 / 19 - Nusret videosu ile Avrupa Futbol Şampiyonası almaya çalışmak :/