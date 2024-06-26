EURO 2024'te sürprizler devam ediyor! E Grubu'nda tarihi sıralama! Herkes 4 puan topladı, turlayanı ve eleneni averaj belirledi

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda sürprizler devam ediyor. E Grubu son maçlarında Slovakya ile Romanya arasında oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Slovakya, 24. dakikada Ondrej Duda'nın attığı golle öne geçti. Romanya, bu gole 37. dakikada Razvan Marin'in penaltısıyla cevap verdi.

Grubun bir diğer maçında ise Belçika ile Ukrayna arasındaki mücadele golsüz sona erdi.

4 TAKIMDA 4 PUANLA BİTİRDİ

Oynanan 3 maçın ardından tüm takımlar grubu 4 puanla kapattı ve sıralamayı atılan gol sayısı ve averaj belirledi.

Romanya, 4 puan ve 1 averajla lider oldu. Belçika, 4 puan ve 1 averajla grup ikincisi oldu, sadece 1 golle liderliği kaçırdı. Slovakya, 0 averajla 3. oldu. Ukrayna ise eksi 2 averajla grubu sonuncu tamamladı.

FRANSA'NIN RAKİBİ BELÇİKA OLDU

Bu sonucun ardından son 16 turunda Belçika ile Fransa eşleşti.

Lider Romanya, C veya D Grubu'nu 3. sırada bitiren takımla eşleşecek.

Grubu 3. sırada bitiren Slovakya ise grup aşamasındaki tüm maçların bitmesinin ardından İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.





