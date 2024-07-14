EURO 2024'ün kazananı İspanya! Avrupa Şampiyonasını en çok kazanan ülke oldular...

EURO 2024 macerasının kazananı İspanya oldu. İngiltere ile finalde karşı karşıya gelen İspanyollar 2-1'lik skorla kupayı müzesine götürdü.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında İspanya 1-0 öne geçti. 47. dakikada Lamine Yamal'ın pasını değerlendiren Nico Williams, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

EN ERKEN İKİNCİ YARI GOLÜ

Nico Williams, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken ikinci yarı golünü İngiltere filelerine gönderdi.

İNGİLTERE EŞİTLİĞİ YAKALADI

Maçın son anlarına girilirken sahneye İngiltere'de Cole Palmer çıktı. Turnuvada her zaman olduğu gibi yine oyuna sonradan dahil olan Chelsea'nin yıldızı müthiş bir vuruş yaparak durumu 1-1'e getirdi.

SON DAKİKALARDA İSPANYA ATTI!

Yedikleri golün etkisini çabuk atlatan İngilizler, 86. dakikada Mikel Oyarzabal ile 2-1 öne geçti ve kupayı müzesine götürdü.

İSPANYA REKOR KIRDI

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazanmıştı. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı. İspanya en fazla kazanan ülke olmak için İngiltere karşısında sahaya çıktı. Bugüne kadar 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de mutlu sona ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu. EURO 2024'ü kazanan İspanya, zirvede 4 kupayla tek başına yer aldı.

MİLLETLER LİGİ VE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI KAZANAN İLK TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Luis de la Fuente, U-19 Avrupa Şampiyonası, U-21 Avrupa Şampiyonası, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan ilk teknik direktör oldu.

İKİ FİNAL KAYBEDEN İLK HOCA

Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası tarihinde iki final kaybeden ilk teknik direktör oldu.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

EURO 2024 finalinde ilk 11'de yer alan Lamine Yamal, uluslararası turnuva finallerinde forma giyen en genç oyuncu olma ünvanını Pele'den devraldı.

İSPANYA'NIN FİNAL YOLU

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

İNGİLTERE'NİN FİNAL YOLU

Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı. İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İNGİLTERE ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALDE

Hollanda'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez finalde mücadele etti. Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu. Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.

BERLİN OLİMPİYAT STADYUMU'NDA 5 MAÇ OYNANDI

Şampiyonada 71 bin ile en fazla seyirci kapasitesine sahip olan Berlin Olimpiyat Stadyumu finale ev sahipliği yapıldı. Bu stadyumda finale kadar gruplarda İspanya - Hırvatistan, Polonya - Avusturya ve Hollanda - Avusturya karşılaşmaları oynanırken, son 16 turunda İsviçre - İtalya ve çeyrek finalde de Türkiye - Hollanda müsabakaları yapıldı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce İtalya ile Fransa arasındaki 2006 FIFA Dünya Kupası finali de oynanmıştı.

