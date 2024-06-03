EURO 2024'ün teknoloji harikası topu "Fussballliebe"

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) tüm dikkatler, turnuvanın resmi maç topu Fussballliebe'de olacak.

Bir ay sürecek turnuvada futbolseverler, 10 farklı statta Fussballliebe ile futbol heyecanını yaşayacak.

1968 yılından bu yana dört yılda bir düzenlenen bu büyük organizasyonun resmi maç topunu üreten Adidas, "Connected Ball" teknolojisini ilk kez bu turnuvada kullanacak.

2023 yılında UEFA ve Adidas tarafından Berlin Olimpiyat Stadı önünde yapılan törende tanıtılan top, Almanca'da futbol aşkı anlamına geliyor.

HAKEM DOSTU YÜKSEK TEKNOLOJİ

Fussballliebe, sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde hakemlere karar alma sürecinde büyük destek sağlayacak.

Adidas'ın Avrupa şampiyonalarında ilk kez kullanacağı "Connected Ball" teknolojisi, hakem hatalarını en aza indirgemeyi hedefliyor. Bu teknoloji, topun her hareketi hakkında hakemlere bilgi sunarak, Video Yardımcı Hakem'in (VAR) karar süreçlerine önemli katkılar sağlayacak.

EURO 2024 ELEMELERİNDE İLK KEZ KULLANILDI

EURO 2024'ün resmi maç topu Fussballliebe, turnuva öncesinde ilk defa eleme maçlarında sahaya çıktı.

Bu top, ilk kez İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan EURO 2024 grup eleme maçında kullanıldı. Ayrıca, Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmada da yer aldı.

ŞAMPİYONANIN TOPLARI

1960 ve 1964 yıllarında Avrupa Uluslar Kupası adıyla başlayan ve 1968'den itibaren Avrupa Futbol Şampiyonası ismiyle devam eden organizasyon, yıllar içinde birçok ikonik resmi maç topuna imza attı.

Adidas, 1968'de Telstar Elast modeliyle başladığı serüvenine, 1972 ve 1976'da Telstar, 1980'de Tango Italia, 1984'te Tango Mundial, 1988'de Tango Europa, 1992'de Etrusco Unico, 1996'da Questra Europa, 2000'de Terrestra Silverstream, 2004'te Roteiro, 2008'de Europass, 2012'de Tango 12, 2016'da Beau Jeu ve son olarak 2020'de Uniforia ile devam etti. Bu toplar, taraftarların hafızalarında unutulmaz yerler edindi.

