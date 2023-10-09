Euro 2032 Türkiye ve İtalya'nın ortak ev sahipliği ile gerçekleşecek! Müjdeli haberi verdiler...

EURO 2032'yi düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali gerçekleşiyor. Daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonasına aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

TEK ADAY: TÜRKİYE VE İTALYA

EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu. İtalya Futbol Federasyonundan, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Temmuz ayında gelen teklifle iki ülke ortak aday olma kararı aldı ve çekişme ortadan kalktı. EURO 2032 ev sahipliğine tek aday Türkiye ve İtalya ortaklığı oldu.

İTALYAN GAZETECİ DUYURDU

UEFA da iki ülkenin EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusunun değerlendirmeye alındığını duyurdu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira da yaptığı paylaşımla EURO 2032'yi Türkiye ve İtalya ortaklığı ile gerçekleştirileceğini duyurdu.

10 Ekim (Yarın) Salı günü açıklanacak olan ev sahipliği öncesi Türkiye - İtalya ve Rusya'nın teklifleri bulunuyordu. Rus futbolu, Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA'dan belirsiz bir süre ihraç edildiği için bu teklif geçersiz olmuştu. Güncel tekliflerin sahipleri Türkiye ve İtalya da ortak düzenlemeye karar verince tek ihtimal bu olarak kaldı.

RESMİ AÇIKLAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye ve İtalya'nın teklifleri de geçerlilik kazanınca ev sahipliği kesin noktasına gelmişti. UEFA, resmi açıklamayı 10 Ekim (yarın) yapacak.

SERVET YARDIMCI'DAN İLK AÇIKLAMA

Tüm bu gelişmelerin ardından, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yardımcı açıklamasında "EURO 2032 ev sahipliği adaylığı için son başvuru tarihi geçen sene sonunda bitti. Bu nedenle EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklığından başka aday olmayacak. Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğindeki turnuva en güzel Avrupa Şampiyonası olacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE İTALYA'DAKİ 5'ER ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek. İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARI PAYLAŞILACAK

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.

İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım." ifadelerini kullanmıştı.

