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EuroBasket’te çeyrek final heyecanı başlıyor!

13.09.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EuroBasket’te çeyrek final ilk maçında İspanya ile Finlandiya yarı final için karşı karşıya gelecek. Berlin’de oynanacak olan zorlu karşılaşma 18.15’te başlayacak. Karşılaşmayı kazanan taraf yarı finalde Almanya-Yunanistan eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

EuroBasket’te çeyrek final heyecanı başlıyor!

FIBA EuroBasket’te çeyrek final heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla resmen başlıyor.

Milli takımımızında yer aldığı A Grubu’nu lider tamamlayan İspanya, son 16’da Litvanya’yı uzatma sonunda 102-94 mağlup ederken Willy Hernangomez 21 sayı, 8 ribaund, 2 asist, Lorenzo Brown da 28 sayı, 4 ribaund, 8 asist ile yıldızlaşmıştı.

D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Finlandiya ise son 16’da Hırvatistan’ı devirerek çeyrek finale kalırken Lauri Markkanen 43 sayı – 9 ribaund – 3 asist gibi inanılmaz bir performansa imza attı ve takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu. Sasu Salin 17 sayı – 5 ribaund – 3 asist ile galibiyette pay sahibi olurken Edun Maxhuni 16 sayı 3 asist ile oynadı.

Çeyrek finalde günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi Almanya ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. Berlin’de oynanacak mücadele 21.30’da başlayacak.

Ölüm grubu olarak nitelendirilen B Grubu’nu 2. sırada tamamlayan Almanya son 16’da Karadağ’ı 85-79’luk skorla devirerek son 8’e kalmıştı. Almanya’da Dennis Schröder 22 sayı, 4 ribaund, 8 asist; Franz Wagner 14 sayı, 5 ribaund; Maodo Lo 12 sayı, 4 ribaund, 3 asistle oynamıştı.

C Grubu’nu lider tamamlayan Yunanistan ise Çek Cumhuriyeti’ni son 16’da 94-88’lik skorla devirmiş ve çeyrek finale kalmıştı. Yunanistan’da Giannis Antetokounmpo 26 sayı – 10 ribaund – 5 asist ile yıldızlaşırken Nick Calathes 14 sayı – 6 asist – 5 ribaund ile öne çıkmıştı.

EuroBasket’te çeyrek finalin diğer karşılaşmaları ise 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak. EuroBasket’te çeyrek finalinde Fransa-İtalya ile karşılaşacakken Slovenya ile de Polonya karşı karşıya gelecek.

lklk

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