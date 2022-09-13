EuroBasket’te çeyrek final heyecanı başlıyor!

FIBA EuroBasket’te çeyrek final heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla resmen başlıyor.

Milli takımımızında yer aldığı A Grubu’nu lider tamamlayan İspanya, son 16’da Litvanya’yı uzatma sonunda 102-94 mağlup ederken Willy Hernangomez 21 sayı, 8 ribaund, 2 asist, Lorenzo Brown da 28 sayı, 4 ribaund, 8 asist ile yıldızlaşmıştı.

D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Finlandiya ise son 16’da Hırvatistan’ı devirerek çeyrek finale kalırken Lauri Markkanen 43 sayı – 9 ribaund – 3 asist gibi inanılmaz bir performansa imza attı ve takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu. Sasu Salin 17 sayı – 5 ribaund – 3 asist ile galibiyette pay sahibi olurken Edun Maxhuni 16 sayı 3 asist ile oynadı.

Çeyrek finalde günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi Almanya ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. Berlin’de oynanacak mücadele 21.30’da başlayacak.

Ölüm grubu olarak nitelendirilen B Grubu’nu 2. sırada tamamlayan Almanya son 16’da Karadağ’ı 85-79’luk skorla devirerek son 8’e kalmıştı. Almanya’da Dennis Schröder 22 sayı, 4 ribaund, 8 asist; Franz Wagner 14 sayı, 5 ribaund; Maodo Lo 12 sayı, 4 ribaund, 3 asistle oynamıştı.

C Grubu’nu lider tamamlayan Yunanistan ise Çek Cumhuriyeti’ni son 16’da 94-88’lik skorla devirmiş ve çeyrek finale kalmıştı. Yunanistan’da Giannis Antetokounmpo 26 sayı – 10 ribaund – 5 asist ile yıldızlaşırken Nick Calathes 14 sayı – 6 asist – 5 ribaund ile öne çıkmıştı.

EuroBasket’te çeyrek finalin diğer karşılaşmaları ise 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak. EuroBasket’te çeyrek finalinde Fransa-İtalya ile karşılaşacakken Slovenya ile de Polonya karşı karşıya gelecek.





