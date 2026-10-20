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Galatasaray'a Lille deplasmanında koruma ordusu! Özel eğitimli askerler görev yapacak

Galatasaray'ın Fransa'da Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılacağı öne sürüldü. Ülke genelinde artan sokak olayları kritik maç öncesi güvenlik endişesini artırırken; Fransız basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılı kafilenin güvenliği için 250 özel eğitimli asker, 1.000 jandarma ve 6 keskin nişancı görevlendirilecek.

Galatasaray'a Lille deplasmanında koruma ordusu! Özel eğitimli askerler görev yapacak
Devrim Karadağ

Fransa'da yaşanan protestolar ve sokak olayları, Galatasaray'ın Lille deplasmanı öncesinde güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılı ekibin, yarın Fransa'da oynanacak kritik maç öncesi UEFA'dan ek güvenlik tedbirleri talep ettiği belirtilirken; karşılaşma öncesinde geniş kapsamlı bir güvenlik planının devreye alınacağı iddia edildi.

KESKİN NİŞANCILAR, ÖZEL EĞİTİMLİ ASKERLER...

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre Galatasaray kafilesinin konaklayacağı otel ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak.

İddiaya göre otelin çatısında 6 keskin nişancı görev yapacak. Ayrıca 250 özel eğitimli asker ile 1.000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız gücünün de güvenlik çalışmalarına katılması bekleniyor.

Galatasaray a Lille deplasmanında koruma ordusu! Özel eğitimli askerler görev yapacak 1

GALATASARAY'DAN UEFA'YA EK GÜVENLİK TALEBİ

Fransa'da yaşanan olayların Lille ve çevresinde güvenlik endişelerini artırdığı öne sürülürken, Galatasaray yönetiminin takımın ve taraftarların güvenliği için UEFA ile temasa geçtiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile de iletişim kurduğu, maçın başka bir yere alınmasından ziyade güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediği ifade edildi.

Galatasaray a Lille deplasmanında koruma ordusu! Özel eğitimli askerler görev yapacak 2

Lille'de iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberler de karşılaşma öncesindeki endişeleri artırdı.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN MAÇ AÇIKLAMASI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in, Lille-Galatasaray karşılaşmasının da aralarında bulunduğu hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçlarının planlandığı şekilde oynanacağını doğruladığı belirtildi.

Karşılaşmanın yapılmasına ilişkin planlamada değişiklik beklenmezken, Galatasaray kafilesinin konaklayacağı otel ve maç günü güzergâhında alınacak önlemler gündemdeki yerini koruyor.

Galatasaray a Lille deplasmanında koruma ordusu! Özel eğitimli askerler görev yapacak 3

FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Fransa'da güvenlik önlemlerinin artırılmasına gerekçe olarak gösterilen olayların, yoksul banliyölerdeki okullarda yaşanan öğretmen eksikliği ve kötü fiziki koşullara tepki gösteren öğrencilerin eylemleriyle başladığı öne sürüldü.

Yaklaşık bir aydır sürdüğü belirtilen protestolara sarı yelekliler, hayat pahalılığını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistlerinin de destek vermesiyle gösterilerin farklı bölgelere yayıldığı aktarıldı.

Galatasaray a Lille deplasmanında koruma ordusu! Özel eğitimli askerler görev yapacak 4

Hafta sonu birçok kentte göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı, bazı bölgelerde yağma ve kundaklama olaylarının görüldüğü bildirildi. Olaylarda gözaltına alınanların sayısının 2 bin 400'ü aştığı, yaralanan polis ve jandarma personeli sayısının ise yaklaşık 1.000 olarak açıklandığı öne sürüldü.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Elysee Sarayı'ndan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, şiddet olaylarına karışanların sorumlu tutulacağını belirterek yağmalama ve kamu düzenini bozan eylemlere karşı sert mesajlar verdi.

İKİ TAKIM DA PUANA HASRET KALDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü (yarın) Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Villeneuve d'Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Mücadele Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan iki takım da karşılaşmaya puan hedefiyle çıkacak. Galatasaray'ın ilk iki haftada Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olurken; Lille de Real Betis karşısında 3-2, Arsenal deplasmanında ise 3-0'lık yenilgiler aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa galatasaray lille şampiyonlar ligi
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