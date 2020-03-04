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EuroCup Son 16: Rytas Vilnius: 83 - Galatasaray: 75

BASKETBOL HABERLERİ  | 04.03.2020 00:03 | Son Güncelleme

EuroCup Son 16 Turu G Grubu maçında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Rytas Vilnius’e 83-75 mağlup oldu. Galatasaray, EuroCup’a son 16’da veda etti.

EuroCup Son 16: Rytas Vilnius: 83 - Galatasaray: 75

Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda oynadığı EuroCup Son 16 Turu G Grubu maçında Rytas Vilnius’e 83-75 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile EuroCup’a son 16 etabında veda etti.

Siemens Arena’da oynanan maçta ilk periyodu 20-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-27 geride gitti. 3. periyoduda da Rytas Vilnius 67-50 önde kapatırken, mücadeleden de 83-75 galip ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta, bu maçın ardından lige dönerek 7 Mart Cumartesi günü Darüşşafaka Tekfen ile karşı karşıya gelecek. Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 17.30’da başlayacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
eurocup Galatasaray Rytas Vilnius

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