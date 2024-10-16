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EuroLeague'de alınan mağlubiyetin ardından Ergin Ataman'dan hakem yönetimine sert tepki! ''İlk kez gördüm''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 11:01
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Euroleague'in 3.hafta maçında Paris ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip baştan sona önde götürdüğü maçı 84-80'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Paris, EuroLeague'deki ilk galibiyetini son şampiyona karşısında almış oldu. Mücadelenin ardından Yunanistan ekibinin Başantrenörü Ergin Ataman yenilgisi sonrası hakemlere tepki gösterdi.

EuroLeague'de alınan mağlubiyetin ardından Ergin Ataman'dan hakem yönetimine sert tepki! ''İlk kez gördüm''

EuroLeague'de son şampiyon Panathinaikos, Paris deplasmanında 84-80'lik skorla mağlubiyet aldı. Karşılaşmanın ardından Panathinaikos koçu Ergin Ataman, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

''İLK KEZ GÖRDÜM''

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Paris'i tebrik eden Ataman, "Paris'i tebrik ederim. Bizim için alışılmadık bir basketbol izledik. EuroLeague'de geçirdiğim sekiz yılın ardından ilk kez bu kadar sıra dışı bir basketbol gördüm." ifadelerini kullandı.

''NE SÖYLEDİĞİMİ ANLAYABİLİRSİNİZ''

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"Birçok kez oyuncularım sahada bir şeylerden şikayet etti. Bu alışılmadık bir şey, EuroLeague'de ilk kez bu tarz bir basketbol gördüm" diyen Ataman, açıklamalarını daha açık hale getirmesi istendiğinde bunu reddetti ve, "Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Ne söylediğimi anlayabilirsiniz." sözlerini sarf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos Ergin Ataman thy euroleague
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