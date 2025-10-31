Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Madrid deplasmanında umduğunu bulamadı!

Euroleague'de temsilcimiz, Real Madrid'e konuk oldu

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague maratonunda zorlu bir deplasman sınavı verdi. Real Madrid'e konuk olan temsilcimiz, parkeden istediği skorla ayrılamadı. Maç boyunca rakibine karşı üstünlük kurmakta zorlanan Fenerbahçe, özellikle hücumda istediği ritmi yakalayamadı.

REAL MADRİD ETKİLİ SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKTI!

Real Madrid'in etkili savunması ve isabetli şutları karşısında zorlanan sarı-lacivertliler, deplasmandan eli boş döndü. Maçın genelinde Real Madrid'in oyunu domine ettiği görüldü. Fenerbahçe Beko, zaman zaman direnç gösterse de, İspanyol ekibinin tecrübesi ve oyun aklı karşısında tutunmakta zorlandı. Özellikle Real Madrid'in yıldız oyuncularının performansı, maçın sonucunda belirleyici oldu. Fenerbahçe Beko'nun hücumdaki etkinliği, Real Madrid'in savunmasıyla önemli ölçüde kısıtlandı. Takımın skor yükünü çeken oyuncular, bu maçta beklenen performansı sergileyemedi. Deplasmanda oynamanın zorluğu da Fenerbahçe Beko'nun performansını etkileyen faktörlerden biri oldu.

Periyot: 25-16

Devre: 49-22 Periyot: 64-35

KOÇ JASIKEVICIUS DUYURDU!

Maçın ardından koç Jasikevičius, oyuncularıyla bir araya gelerek, maçın değerlendirmesini yaptı ve hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Fenerbahçe Beko'nun önünde daha birçok maç bulunuyor ve takımın bu mağlubiyetten ders çıkararak, önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla birlikte EuroLeague'de 8 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip, 9. hafta maçında ASVEL'i konuk edecek.

Euroleague'deki rekabetin ne kadar çetin olduğunu bir kez daha gösteren bu maç, Fenerbahçe Beko için önemli bir tecrübe oldu. Takımın, bu tecrübeyi kullanarak daha da güçlenmesi ve hedeflerine ulaşması bekleniyor. Maç boyunca taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Hem Türk hem de İspanyol taraftarlar, salonu doldurarak takımlarına destek verdi. Maçın atmosferi, Euroleague'in ne kadar önemli bir organizasyon olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fenerbahçe Beko'nun, bu mağlubiyeti telafi etmek için önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergilemesi gerekiyor. Takımın, hem hücumda hem de savunmada daha etkili olması, Euroleague'deki iddiasını sürdürebilmesi için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanında beklediği sonucu alamasa da, Euroleague maratonunda yoluna devam edecek. Takımın, bu mağlubiyetten ders çıkararak önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanması ve taraftarlarını mutlu etmesi bekleniyor.