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Euroleague'de sezonun en iyi savunmacısı Walter Tavares seçildi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 08.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun en iyi savunmacısı, İspanya ekibi Real Madrid'in pota altı oyuncusu Walter Tavares oldu.

Euroleague'de sezonun en iyi savunmacısı Walter Tavares seçildi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki basketbolcu Tavares, Avrupa Ligi'ndeki takımların başantrenörlerinin katıldığı oylamada Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely, Nikola Kalinic ve Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'ı geride bırakarak sezonun en iyi savunmacısı seçildi.

Bu sezon 53 blok yapan Yeşil Burun Adaları'ndan Tavares, maç başına 1,7 ortalama yakaladı. Tavares, maç başına 27 savunma ribaundu alarak Avrupa Ligi tarihinin en yüksek ikinci ortalamasına ulaşan Real Madrid'in bu performansında da etkili rol oynadı.

Avrupa Ligi'nde 32 maça çıkan 2,21 metre boyundaki Tavares, ayrıca 7,6 sayı, 6,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

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walter tavares real madrid THY Euroleague

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